L’ouverture du 18è salon international de l’habitat à la zone forello Tanjombato démontre la volonté des acteurs de l’immobilier à poursuivre leurs efforts afin de développer ce secteur.

Dynamique. Le secteur de l’immobilier, malgré une économie nationale en régression continue, affiche une bonne santé comme en témoigne le salon international de l’habitat qui a ouvert ses portes, hier. Le salon, qui en est déjà à sa 18è édition, confirme l’intérêt que portent les opérateurs pour ce secteur bien précis. En effet, jusqu’au 23 octobre prochain, ils seront 112 exposants à être présents à Forello expo Tanjombato et à mettre leur expertise au profit du public.

Tous les domaines touchant de près ou de loin à l’habitat y sont représentés. De la construction à la communication, en passant par les équipementiers, la finance, l’hygiène, la santé, l’entretien, le mobilier, la décoration jusqu’au promoteur immobilier, le revêtement ainsi que les services.

Pour la petite histoire, la première édition a eu lieu sur un terrain vague à An­dra­nomena en 1999. En ce temps-là, il n’y avait, au total que 60 stands. Aujourd’hui, si le nombre de participants a doublé, celui des visiteurs est passé de 3 500 à 25 000. Autant dire qu’en 18 ans, l’intérêt des Malgaches pour le secteur a plutôt bien progressé. Cet engouement progressif dans ce domaine pourrait s’expliquer, entre autres, par la démographie galopante du pays. S’ensuit en toute logique, une forte hausse de la demande en termes d’immobilier.

En constante recherche de solution immédiate, la plupart de la population s’engage dans les constructions ne respectant que peu les normes de sécurité, environnementales et d’urbanisation. Ce phénomène s’observe le plus fréquemment dans les zones périurbaines. Une expansion, parfois sauvage qui, au final, cause des complexités de toute part, notamment au niveau foncier. Raison pour laquelle l’initiative de régularisation et la facilitation des questions fiscales ont été adoptées, d’où l’exemption et la gratuité des droits de mutation annoncée par les autorités en début d’année 2016.

Respect des normes

Cependant, le sujet foncier n’est pas l’unique souci rencontré par les acteurs du secteur de l’immobilier. Soucieux de la prise de conscience mondiale sur le concept de « fond vert », bon nombre de promoteurs immobiliers priorisent à présent une façon de construire écologique tout en respectant les normes de sécurité en vigueur.

Ainsi, des promoteurs tels que l’enseigne « Ecologie Design » mise sur l’éco-construction modulaire en utilisant les mêmes matériaux de construction traditionnelle en respectant les normes du DTU ou document technique unifié. « Autrement dit, des habitations modulables ayant la même pérennité que les constructions traditionnelles, mais qui sont beaucoup plus écologiques », explique Christian Andriantseheno, représentant d’ecologie design.

La motivation est donc palpable quant au désir de développer encore plus le secteur de l’habitat à Madagascar. Cependant, la question se résume alors à « comment allier qualité de l’environnement, développement économique et justice sociale », selon les mots de Narson Rafidimanana, Ministre chargé de l’aménagement du territoire et parrain de l’évènement dans la revue officielle du salon international de l’habitat.

Harilalaina Rakotobe