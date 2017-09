Après la 4e édition de la Foire économique de Boeny, le premier Salon de la recherche au service de l’économie et de l’emploi a débuté, hier matin.

Les évènements économiques se succèdent dans la région Boeny. À peine la Foire du Boeny a-t-elle pris fin que l’Université de Mahajanga organise, avec le Bureau international du travail (BIT), un Salon qui met en exergue l’économie et l’emploi. Celui-ci se déroule devant la Chambre de commerce et d’industrie de Mahajanga, situé au bord de la mer. Le groupement des opérateurs malgaches ou Fivmpama, la Chambre consulaire et autre secteur privé participent à cette manifestation. Celle-ci entre dans le cadre du Plan national de développement prévu s’étaler de 2015 à 2019, et du développement durable du secteur privé.

« Face au défi de l’Organisation internationale du travail (OIT) à travers le projet d’appui à la création d’emplois décents par la recherche, le ministère de l’Enseignement supérieur encourage l’organisation de ce genre d’activités qui favorisent cette création. Le partenariat entre l’Université de Mahajanga et l’OIT permet de donner un coup de pouce aux recherches. Le Groupement des entreprises de Madagascar, le Fivmpama, le Gepam, l’Efoi sont aussi sensibilisés dans cette action, afin de faciliter la recherche d’emplois par les étudiants à la fin de leurs études», déclare le président de l’Université, le Pr Emmanuel Andrianony Rakotoarivony.

Convention cadre

C’est dans cette optique que la plateforme régionale pour la recherche d’emplois et l’innovation vient d’être créée. Une signature de la convention cadre entre les différents partenaires a marqué la cérémonie d’ouverture de l’exposition sur la recherche.

«Mahajanga est conscient que ce genre d’activité favorise le développement économique d’une ville, de la région et aussi du pays à la place de ces éternels braderies et shoppings. Le terme innovation lancé, il y a quatre ou cinq ans, se concrétise maintenant. Madagascar est classé au 116e rang dans le monde alors que l’on y recense six grandes universités et de nombreux centres de recherches, et que la Grande ile se place derrière l’île Maurice qui n’a pourtant qu’une seule université. Or, cette île est classée 4e au rang mondial. Pourquoi le Grande île ne peut-elle pas se développer ? », s’interroge le Directeur du bureau de l’OIT dans la zone océan Indien, Christian Ntsay.

«Durant le salon, beaucoup d’informations sont à collecter et des connaissances à accumuler. Son existence est très enrichissante. C’est une voie pour mettre en place un projet de vie individuelle», ajoute Christian Ntsay.

« À Madagascar, les études et les recherches doivent correspondre avec les réalités économiques, et les offres aux emplois. Car la réalité est loin du développement économique de la région ou du pays», déclare pour sa part, le président de la CCI, Mourad Eustratiou.

Les nouveaux diplômés du baccalauréat seront ainsi orientés et auront le choix de l’université où s’inscrire.

Vero Andriantsoa