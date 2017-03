Le salon ASIA OI a ouvert ses portes hier et sera accessible au grand public durant quatre jours.

Historiques. Les liens entre Madagascar et l’Asie ne sont plus à présenter et datent de plusieurs décennies. Pour faire honneur à ces liens, les organisateurs du salon d’Asia OI ont choisi le thème « Route maritime de la soie » pour la deuxième édition qui a ouvert ses portes hier, pour une durée totale de quatre jours au Parc Forello Tanjombato. Sur les 320 stands qui ont été érigés autour de ce thème, deux-tiers sont occupés par des participants asiatiques.

Un taux de participation d’étrangers qui a doublé par rapport à la première édition, témoignant ainsi de l’intérêt que porte le marché asiatique quant aux produits et services malgaches. « À l’image de la première édition, nos prévisions en termes d’atteinte d’objectif, soit d’optimiser les échanges entre les pays asiatiques et les opérateurs malgaches, sont sur le point de se concrétiser », souligne le Secrétaire général du ministère du Commerce et de la Consommation Rasamoelina.

Les accompagnements et rayonnements des opérateurs malgaches restent l’un des objectifs du salon. D’où la présence massive d’organismes œuvrant dans ce domaine à l’image de plusieurs ministères, de l’Economic development board of Madagascar (EDBM) ou encore de l’International trade Board of Madagascar (ITBM).

Renforcement

Cette dernière ambitionne de tenir une place de choix lors de ce salon économique. En effet, avec son statut de centre dédié au commerce international, l’ITBM contribue notamment à l’accompagnement des chambres de commerce et d’industrie de Madagascar en améliorant la stratégie de ces dernières. Ainsi, ne se contentant non seulement de la promotion des grands opérateurs, l’ITBM prospectera donc en faveur des petites entreprises afin de leur trouver des marchés d’envergure.

À noter que par « petites entreprises » l’ITBM entend mettre en avant des secteurs tels que les huiles essentielles, les épices ainsi que d’autres filières du même genre qui se destinent à l’exportation à l’image du Cluster Huiles essentielles de Madagascar regroupant des PME exportateurs et producteurs qui ambitionne de percer encore plus sur les marchés internationaux d’huiles biologiques, depuis sa création en 2013.

Harilalaina Rakotobe