Des bandits de grand-chemin se sont heurtés de plein fouet avec les forces de gendarmerie et le fokonolona à Vanaoty Sakaraha, vendredi après-midi vers 17h 30. Pris en tenaille dans une zone tampon, une vingtaine de voleurs de bétail, munis de fusils de chasse et d’armes blanches ont été laminés par leurs poursuivants. Le bilan fait état de douze morts. Près de 210 têtes de bovidés qui venaient d’être dérobées ont été récupérées en totalité.

Les malfaiteurs ont frappé vendredi à l’aube. Aux alentours de 5 heures du matin, les brigands ont abattu un éleveur dans un village de la commune rurale d’Andrano­lava, pour s’emparer de son troupeau. Alors que les malfaiteurs progressaient à grand pas vers l’Est avec leur butin, une poursuite a été entre-temps engagée.

«Il a fallu couper court leur avancée vers la quasi imprenable forêt de Besomaty, favorable aux guet-apens, où le nombre des dahalo décuple et où les troupeaux sont recueillis par d’autres voleurs de bétail, agissant dans le sillage de ceux qui les ont dérobés», lance le lieutenant-colonel Cyr Razafialison, commandant du groupement de la gendarmerie de la région Astimo Andrefana. Selon ses explications, des hommes de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Sakaraha et Ankazoabo-Sud, ainsi que l’effectif disponible au sein du Groupe de Sécurité Intérieure de Sakaraha, ont été déclenchés pour prêter main forte aux gendarmes de la brigade d’Andranolava et les villageois, d’où cette fusillade meurtrière.

A.M.