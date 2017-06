Un Kalachnikov, un Mas 36 et un MAB 50 ont été saisis avec quatre-vingt-six munitions à Mahajanga. Trois personnes, dont un fugitif, ont été arrêtées.

La police a repris ses droits à Mahajanga. Activement recherché pour rapts contre rançon et braquages, un fugitif âgé d’une quarantaine d’années alias «Lemainty» est tombé dans les mailles des filets de la police judiciaire (PJ) à Mangarivotra.

Après son arrestation, les enquêteurs ont saisi tout un arsenal de banditisme dont un Kalachnikov, un fusil d’assaut de la Manufacture Saint Étienne 1936 (Mas 36), ainsi qu’un MAB 50, lequel est une arme de poing utilisée par les forces armées.

Les limiers ont, dans la foulée, mis la main sur quatre-vingt-six cartouches dont soixante-dix munitions de calibre 7,62 millimètres pour Kalachnikov, dix-neuf autres pour le Mas 36 et une pour le pistolet automatique. Deux femmes se sont, au passage, fait arrêter dont l’épouse du quadragénaire ainsi qu’une complice du couple.

«Sur la base de renseignements, nous avons diligenté une investigation. Lundi, sitôt informés qu’un ravisseur notoire se terrait dans la ville des Fleurs, après avoir sévi à Tanà, nous avons d’emblée lancé une traque», indique le commissaire Richard Thomas Rakoto, chef de la police judiciaire auprès de la direction provinciale de ministère de la Sécurité publique à Mahajanga.

Coïncidence suspecte

Le suspect s’est fait prendre dans le quartier de Tsaramandroso le lendemain, aux alentours de

16 heures, lorsque la police a remonté ses traces. À la tombée de la nuit, les enquêteurs ont effectué une perquisition à son domicile mais celle-ci s’est avérée infructueuse.

Ayant été informés que les armes de guerre qu’ils cherchent ont été entre-temps déplacées par l’épouse du suspect pendant qu’ils commençaient les interrogatoires, les hommes de la PJ Mangarivotra ont pris leur mal en patience avant de passer à la vitesse supérieure. La stratégie s’est avérée payante. Lorsque les enquêteurs lui ont tiré les vers du nez, la femme du suspect a conduit la police au foyer de la complice sur la route de l’aéroport à Amborovy, où les armes ont été découvertes dans la nuit de jeudi à vendredi.

Lemainty venait à peine de s’installer à Mahajanga lorsque les forces de police l’ont capturé. Le fait qu’il soit venu s’y installer alors qu’une série de kidnappings venait d’être commise à

Tana, a interpellé les forces de l’ordre selon la PJ. Fiché par la brigade criminelle qui, elle aussi, est en possession de lourds dossiers, il sera transféré dans la capitale, sous peu, pour répondre des incriminations portées à son encontre.

Il serait fort possible que le malfrat ait changé d’identité plus d’une fois. La carte d’identité retrouvée sur lui mentionne qu’il serait né à Farafangana.

Andry Manase