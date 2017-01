Les idées de soirée fusent de partout. Il est un peu compliqué de porter son choix sur telle ou telle formule pour accueillir la nouvelle année sur les douze coups de minuit. Certains préfèreront rester en famille, d’autres opteront pour l’effervescence des night-clubs. Entre toutes ces options, se placent les soirées plus classiques, mais qui ne manquent pas d’originalité à l’image de celle intitulée « Soirée lamba blanc», qui se déroulera à l’Athana Royal Event, Maibahoaka Ivato.

Pour ce soir, c’est la combinaison entre le savoir-faire du duo Ratsimbazafy Henry et Luc qui sera servi aux convives d’Ivato. D’un côté, le charisme d’un monstre musical, de l’autre le doigté d’un cordon-bleu. Quoi de mieux pour passer le réveillon du Nouvel an que de la bonne musique des années 60-80 et 90 assurée par l’orchestre « Grive Animation », tout en se délectant des plats malgaches en buffet « Hanim-pitoloha ».

Rien de tel qu’une symbiose musico-gastronomique, sous la bienveillance de ces deux Ratsimbazafy pour attendre 2017 en toute sérénité.

H. R.