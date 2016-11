Une messe d’inauguration des travaux réalisés par l’associa­tion des Anciens se tiendra, dimanche, à Ambatomirahavavy.

Un état d’esprit inculqué aux élèves depuis 1888. « Miorim-paka hanasoa olona » (NDLR : S’enraciner pour aider son prochain), telle est la devise du collège Saint-Michel à Amparibe.

« C’est une conception jésuite de l’existence humaine. Le collège Saint-Michel d’Amparibe est l’un des trois établissements scolaires jésuites de la Grande île. Il a aujourd’hui 128 ans. Après plus d’un siècle, cet état d’esprit demeure encore très fort, quoique la modernisation du collège n’ait connu de cesse depuis sa création au début de l’époque coloniale », confie Hyacinthe Rakotoarivony, père aumônier de l’association des Anciens Saint Michel (ASM).

« Éduquer et forger les générations futures est un sacerdoce. À ce titre, le collège favorise l’accès et la réussite des élèves, issus de toutes les couches, selon les valeurs jésuites. L’éducation prodiguée porte à la fois sur le corps, la mentalité ainsi que l’esprit. L’objectif est que les sortants du collège soient fidèles, respectueux et vecteurs des valeurs en question. Concrètement, ces dernières s’imbriquent sur l’entretien du corps pour être en bonne santé, les efforts déployés pour devenir des élites, et enfin la bonne moralité », ajoute le père Hyacinthe Rakotoarivony. Et lui de confier dans la foulée, « Après leur passage au collège, les sortants bénéficient d’une assistance spirituelle. Beaucoup viennent me consulter pendant leurs moments de détresse ou d’égarement ».

La première disposition statutaire ayant régi l’association des sortants du collège, a été instaurée en 1910, l’association était alors baptisée Association de l’Amicale des Anciens Élèves du Saint Michel Ambohibo-Amparibe. Le quatrième statut adopté en juin 1968, sous lequel les anciens du collège sont rassemblés dans l’actuelle ASM, est par ailleurs jusqu’à aujourd’hui effectif.

Hanta Rakotovao, présidente en exercice de l’ASM, souligne que les actions menées par les anciens du collège, se construisent autour de la devise « Miorim-paka hanasoa olona ». Celle-ci illustre son propos avec un projet socio-économique, au bénéfice de la population d’Ikianja Malaza à Ambato­mirahavavy. « Le principe est simple. Saint Michel a tout donné à ses élèves et ces derniers sont redevables et aident leurs prochains, sans rien demander en retour. Le projet Kianja Malaza illustre parfaitement cela », souligne la présidente de l’ASM.

Mobilisation

Entamé en 2013, grâce à une source de financement ayant découlé de la mobilisation du père Raymond Rambatoson, un ancien de Saint-Michel, résidant actuellement en Allemagne, le projet Kianja Malaza a permis moult actions à savoir, la construction de onze bassins de pisciculture en faveur de 150 familles, une électrification par source d’énergie solaire des foyers en question et l’éclairage du village, la réhabilitation du terrain de football de l’École primaire publique (EPP) ainsi que la dotation d’un terrain de basket-ball avec les équipements afférents à cet établissement, l’adduction en eau potable, la réfection de la route, la mise en place d’un centre préscolaire, la remise de machines à coudre à l’association des femmes, la mise en place d’une clinique, la remise en état de l’EPP et du Collège d’enseignement général (CEG) et l’apport d’aides au bénéfice de la brigade locale de la gendarmerie.

Le projet bondit sur les valeurs auxquelles le collège est très attaché. Le bien-être, l’éducation et la santé, sont ici touchés. Par ailleurs, le côté spirituel n’est pas en reste. L’église FJKM a été remise en état, tandis que la construction de l’Église catholique apostolique romaine (ECAR), que les habitants n’ont pas pu achever, a pu être terminée de par le projet. L’inau­guration sera marquée d’une pierre blanche par une grande messe à Ikianjamalaza, demain.

Andry Manase