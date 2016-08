Option. L’éthanol suscite de plus en plus l’intérêts des ménages malgaches actuellement, compte tenu de l’instabilité du prix des autres combustibles, comme le charbon de bois, sur le marché. Safi International, une société norvégienne spécialisée dans la vente des réchauds à éthanol et de l’embouteillage de ce combustible, basée à Oslo, vient de s’installer à Mada­gascar par l’intermédiaire des Safi Cookers SARLU d’Antana­narivo et de Toamasina. L’objectif étant d’offrir des solutions économiques mais aussi écologiques à chaque ménage, comme l’a expliqué Joan Ramiandrisoa, assistant exécutif au sein de cette société. « Nos objectifs sont tout d’abord d’ordre écologiques. Nous nous efforçons de préserver l’environnement, en émettant moins de pollution, mais aussi en épargnant la forêt. Bien entendu, si nous commandons vers les producteurs locaux, ça ne peut être que du bénéfice pour la localité productrice donc pour le pays », a-t-il indiqué.

Safi International travaille avec des producteurs locaux de canne à sucre et dispose déjà de ses distributeurs agrées à Antana­narivo. D’ailleurs, des formations ont été dispensées à ces derniers à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina, il y a quelques semaines.

Rado Andriamampandry