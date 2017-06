Un commando de six braqueurs a fait irruption chez un grossiste en boissons dans la ville de Sabotsy Namehana, samedi soir.

Le bilan est de un mort et deux blessés graves. Six bandits armés de fusils d’assaut kalachnikov dont le nombre n’a pas été signalé ont attaqué un grossiste. « Ils ont tiré sur une dame qui s’est assise devant le portail. Elle a reçu trois balles en pleine la tête et meurt sur le coup », a souligné une source policière saisie de l’enquête.

Deux employés se trouvant à l’intérieur ont été blessés dont l’un par balle aussi dans la cuisse, tandis que l’autre a été lardé au niveau du ventre.

Ce dernier a dû être évacué d’urgence à un hôpital dans la capitale.

Les clients se sont enfuis dès qu’ils ont aperçu la dame victime se couchant sur le sol, selon les informations reçues.

« Personne n’a pensé qu’ils étaient des malfaiteurs. Le caissier a été menacé à mort avec un couteau avant que les deux d’entre eux se sont servi dans la caisse », a expliqué une source policière qui a ouvert l’enquête.

Des paquets d’argent encartonnés dont aucun chiffre exact n’a encore été révélé par les victimes ont été volés.

La police et la gendarmerie sont intervenues en arrivant à l’heure sur les lieux, mais ont maté le feu de l’action. « Nos éléments ont procédé tout de suite au ratissage et bouclage dans le quartier. Cela n’a pas abouti jusqu’hier midi », a toujours indiqué la source sécuritaire.

Hajatiana Léonard