Surprise hier à Sabotsy Namehana où le député Tim élu à Avaradrano, a été aperçu aux côtés du ministre de la Population, Onitiana Realy pour des actions sociales.

Pour une bonne surprise, c’en est une. Alors que le grand manitou du TIM Marc Ravalo­manana, vient d’annoncer que son parti se trouve désormais dans le camp de l’opposition, le député TIM élu à Avara­drano Gerry Randriambolaina a patronné le lancement des activités d’appui et de soutien aux personnes les plus vulnérables en compagnie d’Onitiana Realy , ministre de la Population. La scène s’est passée du côté de Sabotsy Namehana. Les observateurs sont d’autant plus surpris que le député Gerry Ran­driam­bolaina est connu pour son attachement inconditionnel à son patron. Mais il ne pouvait faire autrement

quand il s’agit de venir en aide à ses électeurs, de surcroît la couche de la population la plus vulnérable.

Le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion féminine a consacré le mois de mai à la protection sociale. La ministre Onitiana Realy est la première à réagir aux directives du Président Hery Rajaonarimampianina d’effectuer des actions ayant des impacts directs sur la population. Des aides aux personnes âgées, des appuis dans les activités génératrices de revenus, création d’emplois temporaires pour les plus pauvres, curage de canaux d’irrigation figurent ainsi parmi les activités au programme. Sabotsy Namehana a eu la primeur de ces activités salutaires pour une population minée par la pauvreté. Le député Gerry Randriambolaina a été sans doute convaincu du bien fondé de cette initiative. « Les divergences politiques devraient s’effacer devant l’intérêt de la population et du pays », devait souligner la ministre Onitiana Realy, appréciant le soutien du député d’Avara­drano. Les deux personnalités ont remis ensemble trois machines à coudre et quinze sacs de 20 kg d’engrais à

trois associations de femmes. Elles ont également octroyé des produits de nécessité

vitale à une centaine de personnes âgées. Un canal de 1,2 km a aussi été curé pour permettre l’irrigation de 700 hectares de rizières. Les travaux ont été effectués par un millier de personnes pendant cinq jours, moyennant 5000 ariary par jour. De quoi améliorer le quotidien, même si cela n’est pas éternel.

« L’objectif est d’améliorer les sources de revenu des populations vulnérables et à long terme, de les rendre indépendantes, leur construire un avenir », précise Onitiana Realy. Une œuvre de longue haleine qui nécessite patience, persévérance et surtout solidarité. C’est ce qu’a visiblement compris le député Gerry Randriam­bolaina conscient de ce que pourrait lui coûter son geste mais qui a agi pour l’intérêt des plus démunis.

