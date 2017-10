Un marché moderne de 2700 m2 est en cours de construction. L’actuel marché de Sabotsy Namehana, un des plus anciens de la région Analamanga, sera rénové. « Ce marché fait la renommée de notre commune », a fait savoir le maire, Mary Thomasson Avotraina Andriamosa. Le nom Sabotsy Namehana vient en effet du marché hebdomadaire qui se tient tous les samedis, ainsi que de Namehana, une des douze collines sacrées de l’Imerina.

Le maire et le conseil municipal ont réuni les marchands et usagers de l’actuel marché mardi dernier afin de leur faire part du démarrage prochain des travaux. « Un grand hangar abritera les marchands de fruits et légumes, de poulets gasy et des marchands dits bekorontana, incluant les vendeurs d’objets à recycler, des boulons et autres », a expliqué le maire. Les nouvelles installations privilégieront les vendeurs de fruits et légumes et poulets gasy car le fonds nécessaire à la réalisation de ce projet a été octroyé par le sous- programme Profapan (Professionnalisation des filières agricoles péri-urbaines d’Antananarivo Nord) du programme ASA de l’Agrisud International.

L’ASA ou Agro Sylvicul­ture autour d’Antana­narivo vulgarise la pratique et la commercialisation des fruits et légumes agro-écologiques. Sabotsy Namehana fait partie des trois communes sélectionnées et dotées de 25 000 euros pour avoir proposé un projet d’amélioration de la commercialisation des produits agro- écologiques. Les deux cent cinquante occupants actuels seront provisoirement placés dans trois endroits différents. Et ce, pendant huit mois.

Mirana Ihariliva