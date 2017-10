La commune rurale de Sabotsy Naman­toina, à 20 km d’Ambatolampy a, pour la première fois, une école grâce à Réseau Fivoarana Dévelop­pement (RFD). RFD est une association de la diaspora malgache de France d’une dizaine d’années, réputée pour avoir organisé les actions culturelles tels l’évènement annuel « Harendrina » de Paris, ou encore des actions sociales, ayant permis la construction de cinq établissements dans le pays.

L’inauguration de cette Ecole primaire publique (EPP), à laquelle on a donné le nom de « Trimofoloalina I », un citoyen ayant donné sa vie pour sauver le royaume d’Imerina de l’époque, a eu lieu vendredi dernier dans la matinée en présence du président du

RFD, Bearisoa Rakoto­-niaina, du directeur régional de l’éducation nationale du Vakinan­karatra, Zefarisoa Rakoto­tsalama, du député d’Amba­tolampy Olivier Randrianjanahary et du maire de Sabotsy Namantoina, Raymond Randrianari­manana. Cette initiative s’est concrétisée dans le cadre du dispositif de la ville de Paris « Label Paris Co-développement Sud » édition 2016, avec une participation financière de 50 % de la mairie de Paris et 50% du RFD et ses partenaires. Notre collègue James Ramarosaona, ancien président de l’Ordre des Journa­listes, tout comme la société « Nahoaniko » font partie du groupe soutenant RFD en France.

Les villageois ont pris part avec enthousiasme, sous l’organisation du RFD, dans la construction de cette école. En effet, en pareille circonstance, la participation des bénéficiaires est sollicitée par les bailleurs. C’est même un notable, Rakotondramasy qui a offert le terrain de 2000 m² abritant l’EPP composée de cinq salles de classe et d’une salle d’enseignants.

Intéressée par les activités de la diaspora malgache, la représentation de l’OIM (Orga­nisation internationale pour l’Immigration) à Mada­gascar a visité en mi-août les différents sites, réalisations du RFD.