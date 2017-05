Au volant de son Evo IX, Vazaha a battu Jaona Elite en finale de la catégorie Prorun. Tandis que Jim a aligné un deuxième succès de rang en catégorie Run.

Comme on s’y attendait, le Shifting Day s’est conclu par un duel entre Jean de Dieu Rafanomezantsoa dit Vazaha (Mitsubishi Lancer Evolution IX) et Jaona « Elite » Randriarimalala (Smart Dragster, en catégorie Prorun, hier à Arivonimamo. Et à ce petit jeu, c’est Vazaha qui l’a emporté. Un succès qui lui permet de reprendre la main, puisque les deux pilotes étaient à égalité, une victoire partout, avant cette troisième manche de l’exercice 2017.

Après avoir éliminé respectivement Andry Andriamanoro (Peugeot 405) et Boarilaza Razafinarivo dit Bobo Jr (Ford Mustang), Vazaha et Jaona se sont retrouvés en finale pour la troisième fois consécutive cette saison. La Smart Dragster a franchi la première la ligne d’arrivée des 400 mètres. Cependant, Jaona Elite a été épinglé pour départ anticipé. « J’étais quelque peu aveuglé par le soleil au moment de prendre le départ et j’ai mal interprété le compte à rebours. C’est entièrement ma faute. J’assume mon erreur », a-t-il réagi à la fin de la course.

Grandes rivalités

Le duel entre Vazaha et Jaona Elite est loin d’être terminé. Il reste encore quatre manches au calendrier, dont la prochaine est fixée pour le 11 juin, soit dans deux semaines. Leur mano-a-mano rappelle certainement les grandes rivalités de ces dernières années, notamment entre Mathieu Andrianjafy et Mamy Patrick Solofonirina alias Boom en rallye ou encore entre Fred Rabekoto et Hugo Louvel en slalom. Cette saison 2017 est certainement partie pour entrer dans les annales de la discipline.

Du côté de la catégorie Run, la première place est revenue à Jimmy Andrianomena. En finale, Jim et sa Volkswagen Golf ont disposé de Tian et de sa Renault Clio. Il s’agit de sa deuxième victoire consécutive, puisqu’il s’était déjà imposé lors de la course du 30 avril, sur cette même piste de la Batac Arivonimamo.

Haja Lucas Rakotondrazaka