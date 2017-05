PSA Le Club organise le Shifting Day, ce dimanche à Arivonimamo. Les meilleurs pilotes sur Peugeot et Citroën seront spécialement primés.

La saison avance à vive allure et le championnat de Mada­gas­car de run voitures sur 400 mètres en est déjà à sa troisième manche, ce dimanche à Arivonimamo.

La course portera l’appellation de Shifting Day. Il s’agit du premier événement officiel signé PSA Le Club, qui collaborera avec l’Asacm. Et pour marquer le coup, les organisateurs offriront des trophées spéciaux aux meilleurs pilotes évoluant sur Peugeot ou Citroën.

« Passion Sport Auto ou PSA Le Club a été créé en 2012. Aujourd’hui, nous dénombrons cinquante-huit membres actifs, tous des inconditionnels de Peugeot et Citroën, roulant en 106 S16, Saxo VTS, 205 GTI, 405 Mi16, Xsara VTS, 306 S16 et autres… Pour innover, nous offrirons des trophées spéciaux aux trois meilleurs coureurs sur Peugeot ou Citroën, autant en catégorie Prorun qu’en catégorie Run », souligne Yves Rakotondramoma, président de l’association.

Tout avait débuté par une discussion entre les membres du club, durant une sortie du côté de la RN1. L’idée d’organiser un événement dans le cadre du championnat de run avait été lancée par quelques uns. Et ce weekend, elle est en passe de prendre forme.

Duel entre Vazaha et Jaona

« En mars, nous avons organisé une sortie à Arivonimamo. De fil en aiguille, les discussions ont débouché sur l’idée d’organiser une course officielle. On a soumis notre projet à Nonot, président de l’Asacm, et il a accepté de nous aider. Pour précision, PSA Le Club est une association et nous devons collaborer avec un club affilié à la Fédération pour pouvoir organiser un événement dans le cadre du championnat. Après, nous avons cherché des partenaires et Jovenna et Liqui- Moly ont répondu par la positive », poursuit Yves Rakotondramoma.

Parmi les duels les plus attendus durant ce troisième rendez-vous de la saison, on aura le face-à-face entre Jean de Dieu Rafanomezantsoa, alias Vazaha, sur Subaru Impreza, et Jaona « Elite » Randriarimalala, sur Smart Dragster. Ils ont chacun remporté une course depuis le coup d’envoi de l’exercice. La piste de la Batac sera à nouveau le théâtre du duel entre ces deux favoris pour le titre en catégorie Prorun, ce dimanche.

Haja Lucas Rakotondrazaka