Change­ment d’air. Le club Runmada innove pour la cinquième et avant-dernière manche de la saison, en championnat de Mada­gascar de run voitures sur 400 mètres.

La course, fixée pour le dimanche 30 octobre, aura lieu à Toamasina. La piste de la Batac à Arivonimamo étant indisponible. « Impossible de tenir l’événement à Arivoni­mamo. Et donc, nous avons trouvé une autre solution. D’ailleurs, le projet de courir à Toamasina ne date pas d’hier, dans le milieu du run. Je pense qu’il se fera pour de vrai cette fois-ci et on essayera de le perpétuer chaque année », explique un membre du club.

Plus précisément, Run­mada donne rendez-vous aux passionnés, dans le quartier de Betainomby. « On a une ligne droite goudronnée, longue de 1 200 m, sur la RN2 bis, à l’entrée de la ville habituellement réservée aux poids-lourds. C’est largement suffisant pour une piste de 400 m, ainsi qu’une zone de freinage au bout. On aménagera également un espace dédié au public bien défini et on engagera plusieurs dizaines d’individus pour gérer la sécurité », rajoute-t-on auprès du club organisateur.

Run vacances

Une visite des lieux a été effectuée, il y a quelques jours, en compagnie des représentants de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar. Et tout semble au point à l’heure actuelle. A Mahajanga, le Rallye du Boeny, à chaque mois d’août, est surnommé « rallye vacances ». Voilà donc qu’on aura aussi un « run vacances », à Toamasina à chaque mois d’octobre.

Au classement général du championnat, l’écart est infime en catégorie Prorun. Tahiana « Jaytaxx » Raso­lojaona (BMW M3) mène la danse avec 68 points. Mais il est talonné de près par le double tenant du titre, Jean de Dieu « Vazaha Rafano­mezantsoa » (Subaru Impreza/ Mitsubishi Lancer Evo IX), crédité de 62 unités. Du côté de la catégorie Run, Rijarilanto Razafindramanana (Renault Super 5) possède une avance un peu plus conséquente sur son dauphin, Taika Voniha­rinjaka (Peugeot 205), soit 85 contre 76 points.

Haja Lucas Rakotondrazaka