La redoutable Gold Cox revient en compétition, à l’occasion de la course de ce dimanche. Une Golf transformée en pick-up est également attendue à Arivonimamo.

Le premier défi. Telle sera l’appellation de la course de demain, sur la piste de la Batac Arivonimamo.

Cette première manche du championnat de run voitures sur 400 mètres, organisée par le club Runmada, sera indéniablement marquée par le retour de Fred Andriamaharo et de sa redoutable Volkswagen Coccinelle, surnommée Gold Cox de par sa robe couleur or. Outre quelques modifications au niveau de son moteur, la machine championne 2015 en catégorie « Run » sera, désormais, équipée d’arceaux de sécurité.

Un bon exemple à suivre pour tous les autres con­currents. Comme cité précé­demment, Fred avait été sacré en 2015. Par la suite, il a fait l’impasse sur la saison dernière. Rijarilanto Raza­findramanana sur Renault Super 5 l’avait succédé sur le trône de champion.

Toujours sur le tableau des voitures équipées de moteurs atmosphériques, une autre allemande devrait également attirer les regards de tous les spectateurs, dimanche. Il s’agit d’une Volkswagen Golf, transformée en pick-up.

Upgrades

En ce qui concerne la catégorie « Prorun », Jean de Dieu Rafanomezantsoa demeure l’homme à battre, avec sa Subaru Impreza et sa Mitsubishi Lancer Evo IX. Après trois sacres de rang depuis 2014, il remet son titre en jeu et se présente encore une fois comme l’un des plus sérieux prétendants.

Parmi ses rivaux, l’on retrouve bien évidemment Tahiana Rasolojaona alias Jaytaxx, avec sa BMW. Sans oublier Jaona « Elite » Randriarimalala et sa surpuissante Smart Dragster. D’après certains bruits de couloir, celle-ci a bénéficié de plusieurs « upgrades », notamment d’un nouveau turbo. On a hâte de voir ce que ça va donner.

Comme en 2016, le calendrier compte six échéances dans ce championnat de run. Et Runmada entend également rééditer la course de Toamasina, à la fin du mois d’octobre. Un événement dénommé « run vacances » qui avait rencontré un franc succès l’an dernier.

Haja Lucas Rakotondrazaka