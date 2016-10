Les performances des voitures devraient monter d’un cran, lors du run prévu à Toamasina, ce dimanche 30 octobre. Le changement d’altitude par rapport au niveau de la mer, étant considérable.

Sur la piste de la Batac à Arivo­nimamo, les protagonistes du championnat de Madagascar de run évoluent à environ 1 400 m d’altitude.

Lors de la cinquième et avant-dernière manche de la saison, ce dimanche 30 octobre à Toamasina, le changement sera significatif. La piste de Betain’Omby se trouvant pratiquement au même niveau que la mer. « L’impact du changement d’altitude sur les performances des voitures sera considérable. Il est encore difficile de chiffrer le gain en secondes. Mais c’est sûr, le niveau va monter d’un cran », confie un préparateur chevronné dans le milieu.

L’événement, signé Runmada, portera l’appellation d’East Drag Racing. Le site propose une longue ligne droite d’environ 1 200 m, largement suffisant pour amé­nager une piste de 400 m ainsi que la zone de freinage nécessaire après la ligne d’arrivée.

Pour sa part, le leader du classement général de la catégorie reine « Prorun », Tahiana « Jaytaxx » Rasolo­jaona, préconise une amélioration de l’ordre de 10 % de la puissance.

Gestion programmable

« Avec le changement d’altitude, même s’il fera un peu plus chaud à Toamasina, le moteur va gagner dans les 10 % de puissance. L’adhérence aussi sera meilleure à mon avis », souligne le pilote de la BMW M3.

Logiquement, la préparation devrait également être différente pour cet East Drag Racing, avec de telles conditions de course. « Pour ma part, la gestion programmable de la voiture adaptera le moteur », poursuit Jaytaxx.

Ce dernier mène la danse au championnat actuellement, avec 68 points. Il est, cependant, talonné de très près par le double tenant du titre, Jean de Dieu « Vazaha » Rafanomezantsoa.

Vazaha, qui alterne entre Subaru Impreza et Mitsubishi Lancer Evolution IX ces derniers temps, est crédité de 62 unités. Du côté de la catégorie « Run » par contre, Rijarilanto Razafindramanana sur Renault Super 5 possède une avance un peu plus confortable par rapport à son dauphin, Taika Voniha­rinjaka sur Peugeot 205. 85 contre 76 points.

Haja Lucas Rakotondrazaka