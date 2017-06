La performance du jour a été signée Fred Andriamaharo, à l’occasion de la quatrième manche du championnat de Madagascar de run voitures sur 400 mètres. Le champion 2015 a mis fin à la domination de Jimmy Andrianomena, dans la catégorie des machines équipées de moteurs atmosphériques, hier sur la piste de la Batac Arivonimamo. Les deux coureurs se sont retrouvés à l’affiche d’une finale prévisible à l’avance, entre deux Volkswagen donc, puisque Jim roule sur une Golf III. Ce dernier a pris un meilleur départ, sur la piste B. Pour sa part, Fred a préféré être très prudent, attendant un petit moment avant de s’élancer sur la piste A. Cependant, le pilote de la Gold Cox a rapidement refait son retard avant de franchir en premier la ligne d’arrivée, synonyme de deuxième victoire pour lui cette saison, puisqu’il s’était déjà imposé lors de la première manche du 2 avril.

« Je suis venu pour une seule raison. Je voulais prouver qui était vraiment le ‘King of Mada’. Je voulais démontrer à tout le monde qu’il s’agissait bien d’un moteur de Coccinelle et que ce moteur tournait très bien », a lancé Fred après sa victoire. Il a ainsi répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs, qui avaient dénoncé sa voiture comme étant un swap (Ndlr : châssis et moteur venant de constructeurs différents).

Pour une fois, la catégorie Run a quelque peu éclipsé la catégorie Prorun. D’un côté, parce que le duel entre Fred et Jim était attendu par tout un chacun. Et de l’autre, parce qu’il n’y a pas vraiment eu de suspense en Prorun. Jean de Dieu Rafanomezantsoa alias Vazaha y a fait cavalier seul, avec sa Mitsubishi Lancer Evolution IX. Son rival dans la course au titre, Jaona « Elite » Randriarimalala, n’a pas pris le départ, en raison d’un souci sur sa Smart Dragster. En finale, Vazaha a disposé de Sébastien Payet, le Réunionnais qui était aux commandes de sa Subaru Impreza. Le triple-champion de Madagascar fait ainsi le break dans la bataille pour la couronne nationale. Il en est à trois succès cette année, contre un seul pour Jaona Elite.

Il reste encore une cinquième et dernière échéance dans ce championnat de run, avant la période de vacances. Celle-ci est fixée pour le dimanche 2 juillet. Par la suite, les deux derniers rendez-vous de l’exercice sont prévus pour octobre et décembre.

Haja Lucas Rakotondrazaka