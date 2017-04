La victoire de Fred sur Gold Cox, n’est toujours pas confirmée. En attendant, la saison se poursuit avec la deuxième échéance, ce dimanche à Arivonimamo.

À l’approche de la deuxième man­che du championnat de Madagascar de run, l’enquête est toujours en cours à propos de la Volkswagen Coccinelle de Fred Andriamaharo.

Le second rendez-vous de la saison est pour ce dimanche à Arivonimamo, à savoir le Run Total Quartz organisé par le club AMA. Mais jusqu’à présent, la victoire de Fred sur sa Gold Cox lors de l’ouverture de l’exercice, en catégorie Run, n’a toujours pas été confirmée ou infirmée.

Rappel des faits. Le dimanche 2 avril, le cham­pion 2015 avait dominé un-à-un tous ses adversaires jusqu’en finale. Il signait ainsi un retour triomphal après avoir fait l’impasse sur le championnat l’année dernière.

Cependant, trois pilotes ont déposé une réclamation, dans la foulée, dénonçant des irrégularités au niveau du moteur de la Gold Cox. D’où l’ouverture d’une enquête pour déterminer si la Volkswagen est en règle ou non. Une enquête dont on attend toujours le verdict jusqu’à présent donc.

Moteur atmosphérique

Bien évidemment, Fred avait réagi par rapport à cette situation à l’issue de cette course du 2 avril. « L’an passé, on a travaillé dur sur la voiture et on récolte aujourd’hui les résultats de nos efforts. Je tiens à préciser que c’est un moteur atmosphérique de Coccinelle, donc sans turbo ni système NOS », s’était-il défendu.

Certains décrivent ces dénonciations comme un acharnement sur le pilote de la Gold Cox. Des rumeurs courent ces derniers jours sur un éventuel boycott du Runmada, par rapport à la deuxième manche de ce dimanche, en signe de solidarité avec Fred, membre du club.

« Des rumeurs infondées », toutefois, d’après le président Tahiana « Jaytaxx » Rasolojaona, qui assure que « les pilotes de Runmada seront bel et bien présents à Arivonimamo. »

Haja Lucas Rakotondrazaka