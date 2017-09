Les rumeurs sur la disparition de l’amiral Didier Ignace Ratsiraka nuisent à l’intégrité physique de ses proches. La famille compte répliquer par une plainte.

La coupe est pleine. La rumeur, sur le décès de l’ami­ral Didier Ratsiraka, court. La famille, ses filles Sophie et Annick Ratsiraka, envisagent sérieusement d’ester en justice les auteurs de la diffusion de cette fausse nouvelle. «Notre mère est sensible à ce genre de rumeur. Cela peut porter atteinte à son état de santé. Cette fois-ci, nous comptons porter plainte afin de dissuader les prochains fauteurs de troubles», explique Annick Ratsiraka, jointe au téléphone, hier.

Dans la soirée du dimanche, les rumeurs, selon lesquelles l’amiral Didier Ratsiraka ne serait plus ont circulé, sur les réseaux sociaux. Pendant plusieurs heures, les observateurs n’ont pas eu confirmation, jusqu’à ce que la publication «Vivant et bien portant» apparaisse sur le mur de la page facebook de Didier Ratsiraka.

À part les publications dans les réseaux sociaux, la cadette, Annick Ratsiraka, avoue être surprise par cette information. «Dans la soirée du dimanche, nous étions en train de regarder la télévision quand un journaliste m’a appelé pour vérifier cette rumeur. Je tiens à affirmer que le président se porte bien. Il n’a pas eu le moindre signe d’alerte concernant sa santé», précise-t-elle.

Enième épisode

Pour la énième fois, le décès de l’ancien président fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis son retour à Madagascar en 2011, sa disparition a été annoncée au moins cinq fois.

Hormis cette rumeur, la plus récente date du 24 au 25 juin 2017, une assertion court-circuitée par sa dernière apparition publique le 26 juin à Mahamasina. En 2013, au mois d’avril, il a été annoncé que le chef du parti Arema aurait passé l’arme à gauche dans un hôpital à La Réunion.

Ces ouï-dire, à part le principal intéressé, ont un impact sur les proches de Didier Ratsiraka. «Notre mère [ndlr : Céline Ratsiraka] ne supporte pas ce genre de rumeur. Par ailleurs, il y a trois ans, Jocelyne Ratsiraka, épouse Ramananarivo, a eu une attaque cardiaque en apprenant l’une de ces fausses nouvelles. Cela lui a coûté la vie, quelques jours après», poursuit Annick Ratsiraka. Afin de mettre fin à ces ragots, les filles de l’Amiral comptent porter plainte pour diffusion de fausses nouvelles.

Dans l’éventualité d’un dépôt de plainte de la famille, la recherche des responsables de cette information trompeuse revient au service de lutte contre la cybercriminalité au sein de la police nationale. Le commissaire principal de la police, Jean de Matha Rakotondrasoa, chef du service central des affaires criminelles, quant à lui, explique que : « si les victimes déposent une plainte, nous allons les orienter à la division de la cybercriminalité. Je ne suis pas en mesure de donner plus de détails mais ils peuvent recourir aux compétences de ce service».

Les propos de l’ancien président de la République, lors de ses rares apparitions publiques, sont toujours généralement relayés, commentés et analysés par la presse, pendant plusieurs jours. Cette fois -ci, il a fait parler de lui sans prononcer le moindre mot.

Andry Rialintsalama