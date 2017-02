Face aux rumeurs répandues, ces derniers temps, sur l’existence et la présence de sacs de riz dit « plastique » au port de Mahajanga, le service des Douanes, la direction régionale du Commerce, celle de la Santé publique, ainsi que le Réseau provincial de défense des consommateurs et le transitaire chargé du dédouanement de marchandises, ont contrôlé, mercredi, des conteneurs sur les lieux.

Après les fouilles et les vérifications, aucune trace d’un tel riz n’était trouvée sur place. Par contre, une centaine de sacs de riz imbibés d’eau ont été découverts par les responsables.

Les marchandises ne sont pas encore périmées car la date limite de péremption est de novembre 2018.

Les bruits circulent à Mahajanga que du riz dit « plastique » fabriqué en Chine inonderait les marchés depuis quelque temps. En fait, certains marchands en profitent pour augmenter le prix du kilo jusqu’à 1 800 ariary, actuellement. Ainsi, à Tsaramandroso, le prix du kilo du riz a atteint 1700 ariary il y a deux semaines. Au bazar be, il est écoulé à 500 ariary le kapoaka.

Vero Andrianarisoa