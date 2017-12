L’ancien joueur et entraîneur des XV de France, Pierre Villepreux, est de passage à Madagascar. Il dirigera ce dimanche, une formation pour les éducateurs de l’éco­le de rugby école de la vie » à Mahamasina. Ce dernier évaluera également les progrès faits par les éducateurs et les enfants.

Un tournoi est programmé ce samedi, au stade des Makis à Andohatapenaka. La journée sera marquée par la distribution des dons aux vingt sept centres de l’EREV, dont six cent cinquante jeux de maillots et quatre vingt ballons. L’école de rugby, école de la vie a été créée en 1992 sur l’initiative de la coopération française à Madagascar.

L’objectif est l’éducation des enfants des quartiers défavorisés par le biais d’un sport de proximité. Le rugby a été choisi, étant donné que c’est un sport favori dans les quartiers. L’association compte actuellement plus de deux mille cinq cent enfants âgés de 5 à 7 ans, inscrits dans vingt sept quartiers de la capitale.

L’EREV intervient également dans les autres provinces de Madagascar comme Antsiranana, Mahajanga et Fianarantsoa. Quatre-vingt-un éducateurs assurent l’encadrement et l’initiation des enfants, au moins trois par centre avec un entraînement par semaine. « 90% des Makis ont tous passé par l’école de rugby» se réjouit Bruno Ratsimbazafy, président de l’EREV depuis 2003.

S.R.