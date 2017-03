Guerre froide entre fédération et ligue d’Analamanga. Le Malagasy Rugby veut apporter une modification à la formule de championnat de la ligue d’Analamanga que les dirigeants de la fédération qualifient de recommandation du World Rugby.

De son côté, Andry Ravelojaona, nouveau président de la ligue d’Anala­manga de rugby fraîchement élu et son équipe, ont déjà élaboré le calendrier de leur championnat, pour cette saison 2017. Et le coup d’envoi est prévu ce week-end.

Le numéro Un du Mala­gasy Rugby a annoncé lors d’une conférence de presse la semaine dernière, la convocation de tous les présidents et capitaines des clubs de la ligue d’Analamanga, pour trancher le système et la nouvelle formule du championnat, au niveau de la ligue d’Anala­manga et les quatre sections, à savoir celles de Tana ville, Ava­radrano, Atsimon­drano et Ambohidratrimo.

Rien n’est encore décidé à l’issue de cet échange entre les clubs élites d’Analamanga et la fédération. La ligue a déjà établi son calendrier suivant la même formule que celles des précédentes éditions. La fédération, pour sa part, veut mettre en place une réforme en imposant une autre formule, un cham­pionnat des clubs restructurés.

« La ligue aura deux choix, appliquer le système de cham­pionnat comme pour les au­tres disciplines: les clubs cham­pions des sections accèdent à celui des ligues, ou comme dans beaucoup de pays, c’est à la fédération de gérer les clubs élites », a précisé le directeur technique national du Malagasy Rugby, Antsoniandro Randrianorosoa.

S.R.