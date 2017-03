Retrouvailles des amoureux de l’ovale. Le spectacle était au rendez-vous, durant la journée d’ouverture de la saison du Malagasy Rugby. Celle-ci a été marquée par le duel de choc de la Super coupe entre FT Manjakaray, champion de Madagascar et 3FB, détenteur de la coupe du président. Les hommes du coach Mamy Andriamaro ont dominé la situation et ont battu l’équipe du ministère de la Santé sur un score net de 29 à 19.

Avec des séries d’attaques et pressing, les gars de Manjakaray ont déjà mené 18 à 10 à la pause, deux essais et deux coups de pied de pénalité contre un essai et un coup de pied de pénalité transformé pour les protégés du coach Mito. La bande à Mika, transformateur et meilleur buteur du match a pu garder cet écart en deuxième période. Lors de la rencontre de deuxième heure, TF Anatihazo a surpris Cosfa sur un score de 16 à 10.

S. R.