La fameuse restructuration des clubs dans la ligue d’Analamanga prendra fin ce week-end. Pour la section d’Antananarivo ville, une soixantaine de clubs sur les deux cent trente cinq recensés auparavant ont effectué leur restructuration, vingt trois sur quatre vingt dix neuf pour la section d’Ava­radrano, trente sur soixante onze pour celle d’Ambo­hidratrimo et trente quatre sur cent quarante et un pour celle d’Atsimondrano.

« Les clubs restructurés devraient d’abord passer par la validation du Malagasy Rugby pour vérification (…) La fédération établira ensuite la liste de clubs qui pourraient obtenir leur certificat de conformité avant leur affiliation au sein des sections pour pouvoir participer à l’élection », a confié Marcel Rakotomalala, président du Malagasy Rugby hier. La section d’Atsimon­drano a déjà bouclé sa restructuration et entamera l’AG élective ce jour. Les autres ligues ont également déjà procédé à leur élection. Celle d’Analamanga est prévue en fin octobre et ce celle de la fédération, la plus attendue,aura lieu le 12 octobre.

Concernant la crainte du candidat Santoni Rakoto­manga sur le code électoral en validation auprès du ministère de la Jeunesse et des sports, Marcel Rakotomalala a expliqué que « ce code électoral a été déjà validé par l’assemblée générale, c’est à dire les ligues, lors de la saison 2014 mais ces dernières ont seulement, lors de la dernière AG Ordinaire de cette année, mise à jour quelques points sur l’insertion de la pré-élection et les cautions, qui sont conformes au statut du World Rugby ».

« Il n’y a pas d’amendement à faire sur ce code électoral mais juste une mise à jour de quelques points » a rectifié et insisté le président Marcel Rakotomalala de la réclamation l’équipe de Santoni.

Il existe actuellement treize ligues régionales et ce challenger du président en exercice a encore des suspicions sur le déroulement des élections auprès de ces instances régionales comme celles à Ihorombe et la Haute Matsiatra ainsi que celle de la section d’Ifaty.

Serge Rasanda