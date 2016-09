Les Makis dames disputeront la coupe d’Afrique des nations de rugby à VII, ce week-end, à Harare au Zimbabwe. Huit équipes y seront en lice.

La délégation malgache pour la Coupe d’Afri­que des nations de rugby à VII féminin qui se tiendra les samedi 17 et dimanche 18 septembre à Harare, capitale zimbabwéenne, a quitté le pays hier. Huit équipes africaines réparties en deux groupes seront réunies à ce tournoi continental.

Madagascar se trouve dans le groupe B avec l’Ou­ganda, le Kenya et la Tunisie. Et l’autre poule est, quant à elle, composée de l’Afrique du Sud, la Namibie, le Séné­gal, le Zimbabwe. Les quatre équipes de chaque groupe se rencontrent en matchs de poule, le samedi, toute la journée.

Concernant le calendrier du groupe B, la Grande île débute face à l’Ouganda, puis contre le Kenya en fin de matinée, et la troisième et dernière rencontre contre la Tunisie en fin de l’après-midi.

À l’issue des matchs de poules, toutes les équipes en course seront classées de 1 à 8, selon leurs résultats. Celles classées cinquième et sixième, ainsi que septième et huitième, disputeront des matchs de classement, le dimanche matin.

Les équipes classées première à quatrième, de leur côté, joueront les demi-finales croisées, la première au classement au terme des éliminatoires contre la quatrième et la deuxième face à la troisième. Celles qui sortiront vainqueurs joueront la finale et les vaincues disputeront la petite finale, l’après-midi.

Circuits World Rugby

Le Top 3 de ce tournoi africain de rugby à VII féminin, à savoir l’équipe cham­pionne, sa dauphine et celle qui complète le podium, bénéficieront des subventions des instances internationales, et joueront des matchs internationaux, comptant pour les circuits internationaux du World Rugby.

Avant de s’envoler pour Zimbabwe, la délégation malgache dirigée par le président du Malagasy Rugby, Joseph Marcel Rakotomalala a été reçue par le ministre de la Jeunesse et des sports, Jean Anicet Andriamosarisoa à son bureau à Ambohijatovo pour l’habituelle Tso-drano. Lors de cette occasion, ce dernier a remis une enveloppe de cinq millions d’ariary, en guise d’argent de poche et appui à ce déplacement.

Programme du tournoi

Matches de poules

Samedi 17 septembre

(A)-Afrique du sud vs Zimbabwe

(B)-Kenya vs Tunisie

(A)-Namibie vs Sénégal

(B)-Ouganda vs Madagascar

(A)-Afrique du sud vs Sénégal

(B)-Kenya vs Madagascar

(A)-Namibie vs Zimbabwe

(B)-Ouganda vs Tunisie

(A)-Afrique du sud vs Namibie

(B)-Kenya vs Ouganda

(A)- Sénégal vs Zimbabwe

(B)-Madagascar vs Tunisie

Dimanche 18 septembre

Matches de classement et phase finale

Les 12 Makis dames

1-Mbolatiana Dinah Raveloharinoro

2-Tina Vololona Raharimampionona

3-Marie Jeannie Rakotoarison

4-Volatiana Rasoanandrasana

5-Laurence Rasoanandrasana

6-Nantenaina Patricia Ravololonirina

7-Marie Christine Bodonandrianina

8-Claudia Maminiaina Rasoarimalala

9-Sylvie Odette Ravaoarimanana

10-Prisca Herimalala

11-Santatriniaina Sylvie Andrianandrianina

12-Sariaka Nomenjanahary

Entraineur: Imboasalama Andry Randrianantyenaina

Préparateur physique: Jean Fabrice Ramangalahy

Chef de délégation: Antsoniandro Andrianorosoa

Serge Rasanda