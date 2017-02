Une semaine après l’assemblée générale élective du Malagasy Rugby à Toliara, le vendredi 27 janvier, l’équi­pe de Santoni Ismael Rako­tomanga, candidat à la présidentielle au Rugby Malagasy, reconnaît sa défaite.

«On est sportif, après les 80 minutes de match, on reconnaît notre défaite », a tempéré Santoni Ismael Rakotomanga. À l’issue du scrutin à Toliara, le président sortant Joseph Marcel Rakotomalala a remporté la victoire avec sept points, contre quatre de Santo­ni Rakotomanga et deux de Fenohasina Rakotomalala.

« En rugby, la kalachnikov et la cravate (faute intentionnelle) sont interdits, mais on en trouve souvent sur terrain, et c’est ça le rugby. Quand on est déclaré vaincu, on accepte », a reconnu l’équipe de Santoni, mais sous réserve. La bande à Santoni a, tout de même, rappelé quelques irrégularités surtout concernant le statut.

« Nous trouvons incorrect d’héberger la plupart des ligues votantes loin du lieu du scrutin, à Ifaty… Pourquoi, seul le candidat et non son équipe est autorisée à assister au vote… Les autorités devraient tout de même jeter un œil sur cette affaire », a conclu l’équipe de Santoni Rakotomanga.

Serge Rasanda