Madagascar affrontera, ce jour, la Namibie, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations U20. Le duel Kenya-Zimbabwe ouvrira le bal cet après-midi.

Jour-J. Les trois équipes étrangères en lice à la coupe d’Afrique des nations de rugby groupe A baptisée Trophée Barthès catégorie U20 garçons, à savoir la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe sont là depuis mardi soir. Capitale pour les quatre pays en course, cette coupe d’Afrique compte pour la qualification à la coupe du monde de la catégorie.

Le tournoi procède ce jeudi aux demi-finales directes, au stade municipal de Mahamasina. Le premier match, à 13 heures, sera entre les Sables de Zimbabwe, classés deuxième, lors de la dernière édition de la CAN juniors groupe A et les Simbas de Kenya, troisième au dernier classement.

La rencontre la plus attendue des mordus de l’ovale, prévue à 15 heures, sera le duel de choc entre les XV Makis de Madagascar et les Welwitschias Namibiens. Après quelques mois de regroupement, les Makis sont regroupés au complexe sportif de Vontovorona, et confirment être prêts à affronter les Namibiens. « Nous avons renforcé surtout la défense, vu la supériorité des Namibiens en gabarit … Nous avons tout de même bien travaillé aussi l’offensive », a confié le head coach, Hajasoa Maminarivo Andriamaro.

Plus chers

Historiquement, la Nami­bie et le Zimbabwe ont, tous les deux, battu Madagascar lors des dernières rencon­tres durant la CAN juniors groupe A en 2013, en Afrique du sud. Cette fois, les Malgaches jouent à domicile, et jouer devant leurs spectateurs est déjà un plus pour les Makis. Les Juniors de ces deux grands pays de l’ovale ne sont pas à sous-estimer, car ils sont habitués aux Juniors’ World Trophy.

Les délégations étrangères, toutes les trois, ont débarqué mardi soir, trente membres dont 25 joueurs pour les Namibiens, 29 membres dont 25 joueurs pour le Kenya et 27 personnes dont 22 joueurs pour le Zimbabwe. La séance de travail avant compétition s’est tenue hier.

Tous les matches comptant pour ce Trophée Barthès, seront officiés par l’Ougandais Onencan Charles Cyprus et le Mauricien Ozoux Gauthier Phillip Roger, et qui seront sous la supervision du manager des arbi­tres, le Sud Africain Grey­vensten Hendrik Jacobus. Les locaux assureront les postes des quatrième et cinquième arbitres.

De plus en plus impliquée, l’association du rugby de l’océan indien honorera de sa présence, à l’instar de son président, le Réunionnais Daniel Blondy et son vice-président, le Mauricien Patrick Breadshaw. Côté organisation, plus d’une centaine d’effectifs des forces de l’ordre seront mobilisés. Concernant les prix d’entrée, plus chers qu’auparavant, ceux des gradins sont fixés à 5 000 ariary, 15 000 ariary pour les tribunes latérales et 20 000 ariary pour la centrale.

Serge Rasanda