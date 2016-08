Les Makis juniors ont écrasé les Cranes, hier à Mahamasina, lors du match aller de la CAN, division 1B. La Grande ile se trouve en tête du classement provisoire.

Ils sont à un pas du titre. Mission presque accomplie donc pour les XV juniors malgaches qui ont laminé les Cranes Ougandais sur un score écrasant de 37 à 6.

C’était hier, lors du match aller de la Coupe d’Afrique des Nations juniors, dans la division 1B. Les hommes de Hajasoa Maminarivo Andria­maro mènent 22 à 6 à la pause, avec déjà trois essais transformés et un coup de pied de pénalité.

Dès la cinquième minute, Nantenaina de FTM Manja­karay ouvre la marque avec un essai transformé ensuite par Koroka, qui évolue depuis la saison passée dans la division 1, au sein du club FTM. L’équipe ougandaise réduit alors l’écart grâce au drop goal à 22m, signé Munyani.

Déterminés, les Makis marquent leur deuxième essai (13e) aplati par le capitaine malgache, Franck, puis transformé encore par Koroka. Les Cranes ont ajouté trois points de plus après la pénalité transformée par Enock (17e).

Très à l’aise, les Malgaches creusent l’écart avant la fin de la première période, grâce au coup de pied de pénalité transformée par Koroka et un troisième essai non transformé, aplati par Franck (36e). Au retour des vestiaires, les Makis continuent à creuser l’écart alors que les points de leurs adversaires restent inchangés.

L’équipe hôte réalise encore deux essais et un coup de pied de pénalité en deu­xième période, le premier marqué par Nantenaina (48e) et le deuxième par Franck (75e).

Jouer la défensive

«Les joueurs ont bien appliqué les consignes de jouer sur la défensive», résume le coach Maminarivo Andriamaro de ce match aller.

« Nous sommes des petits gabarits, mais nous courons vite (…) Nous allons faire mieux dimanche, et corriger nos mala­dresses en touche et en mêlée », confie le capitaine Franck.

« Nous étions désorganisés alors que les Malgaches ont bien joué. Ils ont un bon niveau et sont avantagés par leur jeu rapide », reconnait le capitaine ougandais, Alwong Kenneth. Amputée de huit joueurs bloqués à Kampala pour des problèmes de passeport, les Cranes joueront donc le match retour de dimanche avec la même équipe des seize joueurs.

Dans le groupe A dont le pays hôte est le Maroc, celui-ci s’est incliné hier sur un score de 12 à 22, face au Sénégal. Madagascar se hisse donc provisoirement en tête du classement avec 5 points grâce au bonus obtenu après ses cinq essais de différence, devant le Sénégal en deuxiè­me position avec 4 points. Le match retour de dimanche sera décisif et confirmera ou non l’accès de Madagascar en division 1A.

Serge Rasanda