L’équipe de la ligue régionale d’Analamanga de rugby a clôturé son mandat olympique par un tournoi de solidarité.

Un événement sans précédent. L’équipe dirigeante en exercice de la ligue régionale d’Analamanga présidée par Fenohasina Rako­to­malala, a organisé, mardi à Mahamasina, un tournoi, pour boucler en beauté son mandat et qui a pour but de réunir côte à côte, dans la tribune des spectateurs, les quatre candidats dans la course à la présidentielle de la ligue d’Analamanga.

Bien avant, le président sortant a déjà annoncé qu’il ne serait plus candidat à cette élection prévue se tenir le 16 novembre. « Quatre sections auront droit au vote. Celles de Tana ville et d’Ambo- ­hidratrimo ont déjà effectué leur assemblée générale élective, mais la ligue avec la fédération devraient encore mettre les points sur les « i » pour le cas des deux autres à savoir celles d’Avaradrano et Atsimon­drano », a expliqué Feno Rakotomalala sur la situation pré-électorale.

Pour en revenir au tournoi, deux des quatre rencontres au programme étaient des matches de défi entre clubs Top-14. Les spectateurs ont été déçus du dernier match, car le choc USA Ankadifotsy contre TFA Anatihazo a été inachevé. À 13 minutes du coup de sifflet final, le staff technique d’Ankadifotsy a contesté la décision de l’arbitre central et a ordonné ses joueurs de quitter le terrain. Le tableau affichait en ce moment, 23 à 17 en faveur du club d’Ana­tihazo. Les deux camps ont été donc privés de trophée et de zébu, prévus pour le gagnant.

Victoire de TFMA

Quant au deuxième match de défi, comptant pour la super coupe opposant le club champion de Mada­gascar 2014 à celui 2015, le TFMA Ankasina rentre, pour sa part, avec le zébu après avoir battu par 22 à 17 FTM Manjakaray. Concernant les deux autres matchs dans la matinée, la finale de la coupe d’Analamanga Top 8 dames était à sens unique. SCB Besarety a écrasé FTFA sur un score sans appel de 25 à rien.

Pour le match d’ouverture, la super coupe de la section d’Avaradrano, Tarea a battu les XV Speed par 19 à 14.

