Les finalistes de la Coupe d’Afrique, l’Ouganda et le Zimbabwe sont qualifiés au Mondial 2018. Battu en demi-finales, Madagascar se contente de la troisième place.

Pas de Mon­dial pour Mada­gascar. La Grande île termine troisième à la Coupe d’Afrique des nations de rugby à 7 ou Africa Cup Men’s seven’s. Le sommet africain s’est tenu en Ouganda les 6 et 7 octobre.

Après sa victoire contre les Marocains par 33 à 15 en s de finale samedi matin, les protégés de l’entraîneur national, Alain Randriamihaja se sont inclinés face aux Zimbabwéens en demi-finale, sur un score de 12 à 21. Avan­tagés par leur gabarit, ces derniers ont mené 14 à 12 à la pause, et ont au retour des vestiaires marqué un essai transformé de plus avant la fin de la deuxième période.

Les Malgaches ont pourtant effectué un parcours sans faille jusqu’en quarts. Mada­gascar a fini premier de son groupe à l’issue de la phase éliminatoire, devant le Zimbabwe, le Sénégal, le Botswana et l’île Maurice. Battu par 12 à 19 en phase de poule ce vendredi, le Zimbabwe a donc pris sa revanche en demi-finale face à la Grande île.

Les huit meilleures équipes des dix pays en lice, à l’issue du reclassement des deux groupes, ont disputé les quarts de finale le samedi matin. À cette étape, Mada­gascar classé deuxième du Top 8 a encore pu écarter sans soucis le Maroc, récent détenteur de la Sylver Cup en juillet. Le Maroc a été classé septième des huit équipes qualifiées en phase finale.

Parcours sans faute

Écartée en demi-finales, la formation malgache s’est donc contentée du match de classement pour la troisième place et a largement dominé l’équipe zambienne, classée deuxième du groupe A au terme des éliminatoires. Madagascar remporte la victoire par 26 à 7. La logique a été respectée, les hommes du coach Alain Randriamihaja ont déjà inscrit deux essais transformés et ont mené 14 à rien avant que les Zambiens ont obtenu leur seul et unique essai de la rencontre.

Le titre revient à l’Ougan­da, pays hôte de cette joute africaine. Après un parcours sans faute, les Cranes ougandais se sont imposés, en finale face aux Zimbabwéens. En demi-finale, l’Ouganda a disposé de la Zambie par 33 à 12. Les deux finalistes, Ouganda et Zimbabwe rejoindront donc l’Afrique du sud et le Kenya déjà qualifiés à la Coupe du monde de rugby à sept à San Francisco, aux États-Unis en 2018. Ces quatre pays représenteront le continent africain au Mondial.

La Grande île, classée troisième et qui a échoué de peu le ticket pour le Mondial, bénéficiera pour sa part des tickets de participation à des circuits internationaux du World Rugby l’année prochaine.

Serge Rasanda