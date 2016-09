Madagascar sera parmi les douze pays en lice à la coupe d’Afrique des nations de rugby à VII qui se tiendra au Kenya les 23 et 24 septembre.

La délégation malgache, composée de 15 personnes dont 12 joueurs, quitteront le pays cet après-midi pour Nairobi Kenya, disputer la coupe d’Afrique des nations de rugby à VII. La compétition se déroulera les vendredi 23 et samedi 24 septembre.

Douze pays, répartis en quatre groupes, seront dans la course au titre à ce tournoi continental. Après le tirage au sort, Madagascar se trouve dans le groupe C avec le Maroc et la Zambie. Le Kenya, tenant du titre, se hisse en tête de la poule A avec le Sénégal et le Nigéria.

Le pays vice-champion, le Zimbabwe, a été tiré dans le groupe B avec l’île Maurice et l’Ouganda, et la poule D est composée de la Tunisie, le Botswana et la Namibie. Concernant le calendrier, Madagascar débutera vendredi matin face au Maroc, puis jouera contre la Zambie l’après-midi.

En 2015 en Afrique du sud, le titre a été ravi par le Kenya, et Madagascar a, quant à lui, terminé sixième.

Trois titres

Aux termes des matches de poules, les douze équipes participantes seront classées de 1 à 12 selon leurs résultats, puis réparties de nouveau en trois poules pour disputer trois demi-finales et trois titres. Les quatre meilleures équipes joueront la « Cup ».

Les quatre suivantes, classées de 5 à 8 disputeront le trophée « Plate » et les quatre dernières joueront le trophée « Bowl ». En regrou­pement depuis début août, les douze retenus par le coach national, Alain Randriamihaja, sont composés de six avants dont Benjamina Rakotoarivelo du TFM Ankasina en tête de liste, deux demis de mêlée et quatre trois-quart.

La délégation, dirigée par le vice président du Malagasy Rugby, Bien Aimé Solofoson, s’envolera pour Nairobi Kenya cet après-midi à 15 heures.

Serge Rasanda