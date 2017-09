La Grande Île est en lice à la CAN de rugby à VII féminin en Tunisie. Les Makis évolueront dans le groupe du Kenya, déjà qualifié au Mondial.

La délégation malgache a quit­té le pays, hier. Mada­gas­car sera en lice à la coupe d’Afrique des nations de rugby à VII féminin. Ce sommet continental se tiendra à Monastir en Tunisie le samedi 16 et le dimanche 17 septembre.

Huit pays répartis en deux groupes participeront à la version 2017. La Grande île se trouve dans le groupe du Kenya, Sénégal et Zim­babwe. Lors de la dernière édition en 2016 au Zimbabwe, Madagascar a été classé septième. L’autre groupe est composé de l’Afrique du sud, la Tunisie, l’Ouganda et le Maroc.

Concernant le calendrier des matches, la sélection malgache rencontrera en premier, ce samedi, le Kenya. Les protégées du coach Eric « Sefo » Randranarisoa affronteront par la suite les Zim­babwéennes et en troisième et dernier match de poule, elles seront opposées aux Sénégalaises.

À l’issue des matches de poule, les huit pays en course seront reclassés et le premier au classement jouera contre le huitième, le deu­xième face au septième et ainsi de suite. « Le Zimbabwe n’est pas à sous-estimer dans notre groupe. C’est vrai qu’on a battu son équipe deux fois lors du tournoi de qualification aux jeux olympiques de Rio 2016 à Dublin… Mais on s’est incliné plus tard face à ce pays lors de la CAN de rugby à VII chez eux, la même année », a souligné Eric « Sefo ». Cette coupe d’Afrique n’est qu’une simple formalité pour l’Afrique du Sud et le Kenya car ces deux pays ont déjà obtenu leur qualification pour la coupe du monde 2018 aux États Unis.

La meilleure équipe autre que ces deux qualifiées sera la troisième qui représentera le continent africain à ce Mondial.

Sélection collégiale

Une équipe collégiale de techniciens a effectué la sélection des membres de l’équipe nationale entre autres Eric « Sefo » Randranarisoa, Andry Andriamanantena d’Ambo­ditsiry, Lanto Ravoavahy de SCB Besarety ainsi que Jean Fabrice Ramangalahy, préparateur physique. La formation est à ossature FTFA Anothomadinika qui a quatre sélectionnées, trois joueuses pour le SCB Besarety, deux chacune pour FTM et 3FB, et une pour RCTS.

« Six d’entre elles ont déjà des expériences internationales, étant membres de l’équipe nationale lors du tournoi de qualification aux JO de Rio à Dublin et de la CAN au Zimbabwe en l’occurrence Nandrianina, Tantely, Laurence, Claudia, Dina et Patricia », a mentionné Eric « Sefo ». « On nous reproche notre petit gabarit mais on est à la hauteur sur le plan technique et la vitesse… On a intensifié ces derniers temps la mise en situation qui consiste au renforcement des attaques et défenses », a-t-il conclu.

Liste des joueuses

Volatiana Rasoanandrasana (FTFA),

Christine Bodonandrianina (FTFA), Claudia Rasoarimalala (FTFA),

Sylvie Ravaoarimanana (FTFA),

Laurence Rasoanandrasana (SCB),

Patricia Ravolonirina (SCB),

Sriaka Nomenanahary (SCB),

Mbola Tiana Dinah Raveloarinoro (3FB),

Tantely Razafimahefa (3FB),

Ginah Raharimalala (FTM),

Sarindra Raharimalala (FTM),

Vacily Rahariravaka (RCTS)

Serge Rasanda