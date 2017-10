Madagascar est en lice à partir de ce vendredi à l’Africa Cup men’s seven en Ouganda. Les deux premiers seront qualifiés au Mondial à l’issue de ce sommet continental.

Le coup d’envoi lancé ce jour. La Coupe d’Afrique des nations de rugby à VII se déroule ce vendredi 6 et le samedi 7 octobre à Kampala, Ouganda. Assidu, Madagascar est parmi les dix pays en lice à cet Africa Cup men’s seven.

La délégation malgache dirigée par le directeur administratif du Malagasy Rugby, Victor Lié Andriavelo­ma­nana, a quitté le pays ce mercredi. Quant à la répartition des groupes, La Grande île a été tirée dans le groupe B avec le Maroc, vainqueur à domicile de la dernière Sylver Cup en juillet, en tête de poule.

D’autres grands pays de l’ovale africain figurent dans ce groupe à savoir la Namibie une habituée du Mondial, puis le Sénégal et le Ghana complètent la liste. De son côté, le groupe A est composé du pays hôte, l’Ouganda en tête de liste, du Botswana, de la Tunisie, de la Zambie et du Zimbabwe.

Douze joueurs encadrés par l’entraîneur national, Alain Randriamihaja, sont en voyage en terre ougandaise. Le staff technique de la fédération n’a appelé que des joueurs issus des clubs qui disputent le championnat sous son égide.

Cinq clubs élites sont représentés dans la sélection qui est à ossature de FTM Manjakaray.

Les expérimentés ignorés

En fait, cinq joueurs de ce club cham­pion d’Anala­manga figurent dans la liste des retenus, deux chacun pour USA Ankadifotsy et Cosfa, et un chacun pour STM et USI Ikopa.

Les habitués et expérimentés à une telle sortie ont tous été ignorés, entre au­tres, Radadatoa de Iarivo RC, Rabe et Rija de 3FB, Benja de TFMA Ankasina, ainsi que Saïd et Gino de TFA Anatihazo. Deux tickets pour la coupe du monde en 2018 à San Fransisco sont en jeu à cette joute africaine.

Les finalistes, c’est-à-dire deux premiers à l’issue de cette coupe d’Afrique des nations de rugby à VII seront qualifiés au prochain Mondial aux États Unis. L’Afrique du Sud et le Kenya ont déjà validé leur qualification et le continent africain aura donc quatre représentants à la coupe du Monde.

Le pays classé troisième à l’issue de la coupe d’Afrique gagnera pour sa part des tickets de participation aux prochains circuits internationaux dans le calendrier du World Rugby.

Serge Rasanda