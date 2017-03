« Pour le développement de la communauté ». Le groupe Filatex affirme agir en ce sens depuis toujours, pour ne citer que les constructions et les rénovations d’infrastructures constatées un peu partout dans le pays, et tout particulièrement dans la capitale, annonce d’emblée Thiaga Munusami, directeur des opérations du groupe, au cours d’une conférence de presse, ce lundi.

« Toutes nos actions sont axées sur le principe du partenariat public privé. Ces réalisations sont effectuées en vue du développement communautaire, telles que la dotation d’équipement pour l’hôpital mère enfant d’Ambohimiandra, la construction de la route à voies de Tanjombato, les installations de poteaux solaires tout le long du bypass, ou encore les réhabilitations d’écoles publiques. Ce ne sont pas uniquement des initiatives propres au groupe ni un contrat obligatoire à respecter avec l’État, mais cela s’apparente plutôt à la volonté du groupe à contribuer au développement national », enchaine-t-il.

« C’est dans ce sens qu’est mené le projet sis à Ambohi­janaka qui date de plus de trois ans », renchérit-il.

Dans cette localité, l’investissement consiste en la construction de « logements abordables » impliquant l’élargissement et une réhabilitation de la chaussée. Les enquêtes et les études précédant les travaux sont en cours, mais les habitants d’Ambohijanaka contestent déjà le projet. La démolition de plusieurs foyers, de l’unique centre de santé de base de la commune, de quelques rizières, d’un temple constituent surtout l’impact que les travaux pourraient avoir sur le Rova d’Ambohijanaka. « En somme, cette réhabilitation de la chaussée n’a pour unique objectif que de permettre au groupe Filatex d’arriver jusqu’à Masimpapango où le groupe compte implanter un nouveau lotissement », avance Haingo Malalaharisoa, du comité de sensibilisation.

Harilalaina Rakotobe/ Julie Razakarinaivo