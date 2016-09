Réaction. Dans une communication électronique, hier, le ministère auprès de la présidence chargé des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement, a apporté des « explications techniques », pour rassurer sur l’avancée des travaux de construction de la route de Tsarasaotra, notamment, destinée à accueillir le sommet de la Francophonie.

Rafaralahy Rakotoarisoa, directeur des projets présidentiels soutient que le projet entame le stade de bitumage. Pour expliquer le calme apparent sur les chantiers, le responsable ministériel soutient que « les constructions d’une nouvelle route se font, toujours, en pyramide ». Au début des travaux, selon ses dires, il y a peu d’ouvriers. « C’est pendant le terrassement que la cadence des travaux atteint son plus haut niveau en termes d’ouvriers et d’activités sur terrain, où ces derniers ont dû travailler jour et nuit (…) », ajoute-t-il.

Pour la dernière phase qu’est le bitumage, le directeur Rakotoarisoa soutient que le rythme retombe jusqu’à atteindre le niveau de départ, avec moins d’ouvriers et de matériels. Le terrassement achevé, le responsable ministériel affirme que la phase bitumage est engagée, mais avant, « une planche d’essai est obligatoire (…) pour assurer une meilleure qualité de la route, une fois achevée ». Lors d’une descente effectuée sur place, lundi, il a été constaté que ce « plan d’essai », concerne une trentaine de mètres de la route de Tsarasaotra. Ce qui est confirmé par le courriel du ministère.

« (…) le résultat de cette planche d’essai doit-être attendu quelques jours avant de poursuivre le bitumage », soutient la missive rapportant les explications de Rafaralahy Rakotoarisoa. L’essai, si l’on se réfère à la publication d’un quotidien privé de la capitale a été faite il y a près de deux semaines. « (…) le rythme du bitumage se fera à raison de 1 kilomètre au moins, par jour et prendra 15 jours au plus pour la totalité de route faisant 11 kilomètres. Les chantiers seront prêts à temps », conclut le directeur du ministère auprès de la Présidence.

Outre le bitumage, le soutènement de la chaussée terrassée reste aussi à faire, ainsi que l’installation des éclairages, ou encore, la finalisation de la construction des canaux d’évacuation d’eau. Tout cela avant que les premières pluies ne tombent et ne compliquent le chantier. À entendre le directeur Rakotoarisoa, par ailleurs, il semble que le bitume, une fois posé nécessite un temps de pause d’au moins deux semaines avant d’être circulable. « La route sera ouverte à la circulation en novembre », affirme-t-il. Le compte à rebours commence.

G.F.R.