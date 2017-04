La coupure de vingt-quatre heures de la circulation survenue mercredi dernier, au niveau du pont métallique à l’entrée du village d’Antanambao Andranolava, a perturbé tous les usagers, suite à la réhabilitation de cette infrastructure endommagée.

Comme le ministère des Travaux publics a prévenu qu’aucune déviation n’est possible, la liaison par voie terrestre entre Mahajanga et cette localité était totalement impossible durant ces vingt-quatre heures. Mais des spéculateurs ont quand même trouvé le moyen d’effectuer des transbordements face à l’impatience des passagers.

Ainsi, ces derniers ont dû monter dans des pirogues pour traverser la rivière et rejoindre l’autre rive, moyennant 500 ariary par passager. Cette solution était risquée puisque les voyageurs étaient munis de leurs bagages et d’effets personnels.

Quelques jours auparavant, une longue file de camions et de taxis-brousse s’était formée devant le pont. Aucun camion ni véhicule ne pouvait passer, en l’absence de lames métalliques. Les usagers ont été obligés de bivouaquer sur place pendant des heures, voire une nuit.

Des vandales ont arraché et détruit les lames ainsi que tout ce qui est en acier le long de l’ouvrage métallique. En fait, presque tous les ponts entre Mahajanga et Maevatanana ont subi des déprédations similaires. Ces voleurs de métaux habiteraient dans les villages à proximité des ponts métalliques et autres panneaux de signalisation. Les autorités pourraient donc effectuer des enquêtes et prendre des mesures drastiques pour empêcher la destruction de ces infrastructures.

Vero Andrianarisoa