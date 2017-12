Une portion de la chaussée sur la RN4 est dégradée. Le bitume se fissure à cause d’infiltration d’eaux de pluie.

La circulation au PK 435+500 de la RN4, entre Ambondromamy et le croisement d’Anjiajia et Andranofasika, est perturbée depuis mercredi, suite à de fortes pluies.

Deux grandes fissures et craquelures d’au moins un mètre de diamètre ont dévoré les deux côtés de la voie. Les poids lourds et les camions n’ont pas pu accéder à cette portion, vu son état. Seules les petites voitures et les taxis-brousse ont pu passer. Une longue file de camions s’était alors formée.

Cette détérioration de la chaussée est la suite de la dégradation de l’environnement à cause des feux de brousse, la destruction abusive des forêts et surtout le changement climatique, d’après les responsables des Travaux publics dans la région Boeny.

Ces derniers étaient descendus sur place, dès que le dégât a été constaté. La nappe phréatique et le sol ne peuvent plus aspirer et filtrer les eaux de pluie, lesquelles submergent la voie. Du coup, les buses ont éclaté face aux précipitations qui s’étaient abattues ce jour-là.

Lamentable

Jeudi, des engins du ministère des Travaux publics dont une tractopelle étaient déjà sur place pour effectuer des travaux de terrassement. Et les poids lourds et les semi-remorques ont alors pu commencer à quitter les lieux. Bientôt, une déviation sera certainement créée afin de réhabiliter la portion de route endommagée.

Par ailleurs, hier matin, à Soaniadanana, à quelques dizaines de kilomètres de Mahitsy vers Antananarivo, deux gros poids lourds, dont une semi-remorque, ont bloqué la voie, juste sur une pente. Le camion s’était écrasé sur le talus, se retrouvant à moitié au milieu de la chaussée. La semi-remorque transportant des tonnes de marchandises en carton, est restée coincée juste en face. La terre a cédé à cause de la pluie de la veille. Aussi, aucune voiture n’a-t-elle pu passer hier matin vers 9h.

Décidément, la RN4 ne cesse d’éprouver les aléas de Dame pluie depuis mardi. Et cela ne fait que commencer. Plusieurs portions y sont dans un état lamentable. Ankarafantsika risque de nouveau de partir sous les eaux.

Vero Andrianarisoa