Collision frontale entre moto et camionnette à Anosipatrana, avant-hier. Roulant en double montée sur un scooter, un jeune homme et son beau-frère ont péri.



Une famille frappée d’un double deuil. Un jeune homme de 32 ans et son beau-frère de 28 ans ont trouvé une mort tragique, dans la soirée d’avant-hier. Le drame est survenu sur la route digue, dans un virage, à la hauteur d’Anosipatrana.

De source auprès de leurs proches, les victimes venaient d’Anosizato et allaient regagner en scooter leur foyer aux 67 ha, lorsque la mort les a happés. Cet accident mortel s’est produit à toute vitesse. Une

violente collision frontale entre leur deux-roues et une camionnette, ayant surgi de la direction opposée, leur a été fatale.

Les deux scootéristes ont été tués sur le coup. Ils n’ont pas survécu à des chocs à la tête et à des fractures multiples. Pliée, leur moto a été, par ailleurs, réduite en amas de ferrailles et de plastique. Les dégâts sont également importants sur la camionnette impliquée dans cet accident. Le chauffeur a eu, pour sa part, plus de peur que de mal.

Après le drame, la police s’est rendue sur place pour faire le constat. Selon les informations communiquées, le chauffeur de la camionnette est placé en garde à vue, à la brigade des accidents de commissariat central à Tsaralalàna.

L’accident est survenu aux alentours de 19h 30. Vers 22h 30, les dépouilles des victimes ont été conduites à la morgue de l’hôpital d’Ampefioha.

Habitude

C’est l’équipe de permanence de l’hôpital qui a informé la famille des défunts, de l’accident survenu. Les responsables ont dû fouiller dans les répertoires des téléphones mobiles des malheureux, pour trouver les personnes à joindre. Les corps ont été, par la suite, placés à la morgue, où des autopsies ont été pratiquées hier.

Les défunts sont originaires d’Ambositra et de Fandriana. Travaillant pour leur tante, laquelle est propriétaire de quelques commerces, ils sont venus s’installer à Antananarivo. Faire à moto le trajet entre Anosizato et 67 ha était presque une habitude pour les défunts.

Leurs proches indiquent que ce ne serait pas la première fois qu’ils le font, même la nuit, et tout s’est toujours passé sans anicroche. Malheureusement, ce qui ne devait être qu’une routine a viré au drame, dimanche soir. Les corps ont quitté Antananarivo hier soir, pour être acheminés à Ambositra et Fandriana pour les funérailles.

De son côté, la police poursuit l’audition du chauffeur en vue du transfert du dossier au parquet.

