Le projet phare chinois « une ceinture, une route » implique des milliards de dollars d’investissement. Madagascar se penchera sur les industries et les infrastructures.

Saisir les opportunités offertes par le projet gigantesque du président chinois Xi Jinping. « Une ceinture, une route » consiste notamment à la redynamisation des circuits commerciaux partant de la Chine vers le reste du monde. Madagascar figure parmi les soixante pays concernés par ce projet titanesque de la Chine, évalué à près de dix milliards de dollars, et qui a réuni une vingtaine de chefs d’État et de gouvernement, au mois de mai à Pékin en Chine.

Cette forme de « mondialisation sans frontière » a été initiée par la Chine qui veut exploiter les voies ferroviaires, terrestres et mari­times. Appelées dans le temps « les routes de la soie », elles étaient empruntées par les commerçants et caravaniers chinois entre le deuxième et le XVe siècle pour rejoindre une partie de l’Asie et de l’Europe.

Une conférence s’est tenue hier au Centre de conférences internationales Ivato, où se sont rassemblés des opérateurs chinois conduits par la vice-présidente de l’« association du Peuple chinois pour l’unité avec les étrangers », et les parties publique et privée malgache. Une grande réunion qui a permis de déterminer les domaines de coopération future entre la Chine et Madagascar, qui utiliseront les routes de la soie.

Soutien

Comment les industriels et le secteur commercial malgaches peuvent-ils tirer profit de ce projet chinois ? Des représentants de la chambre de commerce de la Chine, agence Afrique ont présenté, entre autres, les spécialités chinoises dans divers domaines. À l’issue de la conférence d’hier sur la coopération industrielle entre Madagascar et la Chine, une signature de coopération a eu lieu entre la vice-présidente de l’association du Peuple chinois pour l’unité avec les étrangers, Lin Yi, et le ministre en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’Équipement, Narson Rafidimanana. « C’est une collaboration qui s’étalera de 2018 à 2023 » a fait savoir le ministre.

« Les domaines de coopération concernent l’aménagement ou la construction d’infrastructures pour les Zones économiques spéciales, les zones de libre-échange, l’agriculture ou encore le tourisme. Ils touchent également les secteurs non-étatiques », a-t-il ajouté.

Outre la construction de nouvelles infrastructures pouvant assurer le flux commercial entre les deux pays, « une ceinture, une route » reconsidérera le parc industriel du textile et de la construction, les échanges d’expériences et de renforcement de capacité. Après les japonais qui sont venus en masse la semaine dernière pour fructifier les coopérations sur les infrastructures de haute qualité à Madagascar, c’est au tour des Chinois de démontrer leur volonté de coopérer dans les domaines industriels et les infrastructures.

Mirana Ihariliva