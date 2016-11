Les familles victimes de l’expropriation pour la construction des routes reliant Ambohitrimanjaka et le Boulevard de l’Europe, ainsi que celle reliant Ivato et Tsarasaotra vont enfin pouvoir toucher leur indemnisation. Le ministère auprès de la Présidence, en charge des Projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE), procède à la distribution des « bons de caisse », actuellement.

Vingt trois personnes ont reçu leurs bons de caisse, hier, dans les locaux du M2PATE à Anosy, pour pouvoir retirer leur argent auprès de la Trésorerie principale. En même temps, le M2PATE a déjà viré l’argent pour ceux détenant un compte bancaire. Ces derniers vont pouvoir le toucher 72 heures après le virement. La distribution des bons de caisse vont se poursuivre. D’autres listes vont sortir ce jour et lundi.

« La sortie de cette liste dépend de la complétude des dossiers des bénéficiaires », selon l’explication d’un responsable au niveau de ce ministère.

Environ 650 familles sont touchées par cette expropriation. Le M2PATE invite ceux qui sont « propriétaires » des terrains expropriés pour la construction de ces infrastructures, à consulter le service du foncier, porte 114, qui leur donnera un ordre de paiement.

Miangaly Ralitera