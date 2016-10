Bluesky, l’agence de voyages du géant voyagiste s’installe à Madagascar. Un second souffle pour le tourisme malgache.

D’une pierre deux coups. Rogers Avia­tion, un grand nom de l’industrie de voyage vient

d’étendre ses activités à Madagascar. Elle vient d’ouvrir sa toute nouvelle agence de voyage dénommée Bluesky et annoncer son partenariat avec la compagnie low-cost Air Asia. Le tout dans l’objectif de promouvoir la destination Mada­gascar.

Implanté à Antsahavola, un quartier des affaires dans le centre de la capitale malgache, l’agence Bluesky se veut une suite logique des activités de Rogers Aviation dans la grande île. « Nous voulons amener les Malgaches, les hommes d’affaires à découvrir leurs destinations de rêve et de ramener des touristes pour découvrir la Grande île », a déclaré Alexandre Fayd’herbe, chief executive officer de Rogers Aviation.

Depuis plus de 70 ans dans l’industrie du voyage, Rogers Aviation, à travers ses agences de voyage Bluesky, offre aujourd’hui plusieurs panoplies de service et d’apporter son coup de pouce dans le développement du secteur touristique à Madagascar. Elle reste d’ailleurs un grand nom dans ce secteur dans la région avec une présence à Maurice, Mayotte, Mozambique, La Réunion et bien évidemment Madagascar.

à point nommé

Pour se démarquer de ses concurrents, elle annonce la mise à disposition, à ses clients, des outils à la pointe de la technologie pour suivre à temps leurs voyages.

Dans la Grande île, la société est très connue surtout dans la représentation de plusieurs compagnies aériennes dont Kenya Airways, South African Airways, SA Airlink et Air Seychelles. Maintenant, elle met à la disposition de ses clients le service d’Air Asia. « C’est une compagnie aérienne basée en Malaisie. Elle est surtout très connue comme étant le premier transporteur à bas prix, desservant 132 routes, dont 40 sont ne le sont par aucune autre compagnie aérienne. Air Asia vient d’ajouter dans sa ligne de desserte l’île Maurice avec trois vols hebdomadaires. Ce qui permettra à nos clients de rejoindre leurs destinations de rêve », confie notre interlocuteur.

La mise en place de ces projets arrive à point nommé dans un contexte où Mada­gascar veut attirer davantage de touristes et s’ouvre à d’autres destinations.

Lova Rafidiarisoa