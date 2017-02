Cérémonie de prestation de serment à Malabar, samedi. L’Assemblée régionale de Rodrigues est désormais présidée par une femme, Mary Priscy Angela Spéville.

C’est sous les yeux de la présidente de la Répu­blique, Ameenah Gurib-Fakim, que Mary Priscy Angela Spéville a prêté serment, à Malabar, samedi. Elle devient ainsi la première femme à présider l’Assemblée régionale de Rodrigues. Émue, elle s’est dit honorée de pouvoir occuper «la plus haute fonction de cette auguste Assemblée», tout en assurant qu’elle serait «impartiale et juste» dans son approche.

Elle a été chaudement félicitée par Serge Clair qui a, lui, prêté serment en tant que Chef commissaire de Rodrigues, après la victoire de l’OPR aux élections régionales du 12 février. «Nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui nous a été attribuée. Nous allons nous mettre au travail dès lundi pour construire le Rodrigues de nos rêves», a-t-il indiqué.

Quant à Nicolas Von-Mally, il a été nommé Minority Leader. Il a aussi reçu sa lettre de nomination des mains d’Ameenah Gurib-Fakim. Par ailleurs, cinq commissaires ont également été nommés lors de cette cérémonie empreinte de solennité.

Absence remarquée

Ils sont : Franchette Gaspard Pierre Louis, Simon Pierre Roussety, Jean Daniel Baptiste, Rose de Lima Edouard et Richard Payendee.

Au total, 17 membres de l’Assemblée régionale ont prêté serment en présence de la présidente de la République mais aussi de l’adjoint au Premier ministre, Ivan Collendavelloo.

L’absence de sir Anerood Jugnauth à la cérémonie de prestation de serment, samedi, s’est faite remarquer. Sollicité à ce propos, le service de presse du ministre de Rodrigues a affirmé ceci: «Il n’a jamais été question qu’il y aille. C’est vrai qu’il est le ministre de Rodrigues mais il ira là-bas en temps et lieu.» Qui plus est, selon le préposé officiel, un représentant du ministère de tutelle a été dépêché sur place. Il s’agit de son secrétaire permanent, Medha Gunput.

