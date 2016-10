Un embrasement a éclaté au siège de la TVM, hier. L’intervention des sapeurs-pompiers s’est déroulée sous haute surveillance militaire.

Un vent de panique a soufflé à Anosy, hier, en début de matinée. Aux alentours de 7h30, un incendie s’est déclaré dans l’enceinte de la radio et de la télévision nationale. L’embrasement s’est emparé d’un bâtiment, jouxtant l’immeuble abritant les locaux des chaînes nationales, lequel n’a pas été touché. La construction dévastée par le feu fait office de dépendance

et de poste de garde aux militaires préposés à la surveillance de l’enceinte.

Le lieu du sinistre étant situé à une centaine de mètres de l’hôtel Carlton, où sont installées des délégations gouvernementales et diplomatiques, dans le cadre du sommet du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), dont Anta­nanarivo est la ville hôte, l’intervention des sapeurs-pompiers était sous haute sécurité.

Pendant que les soldats du feu luttaient contre l’incendie, les éléments de l’État major mixte opérationnel (Emmo) de la région Anala­manga, kalachnikov à la main, ont verrouillé un périmètre de sécurité aux abords de l’hôtel Carlton, et le long des routes qui quadrillent le site d’intervention. Des unités d’élite, à l’instar du Service Central Antigang (SAG), au sein de la police nationale, sont entre-temps venues à la rescousse, dissimulant des armes automatiques sous leurs tenues de combat.

« L’incendie s’est déclaré dans une sorte de hall où se trouvait un bric-à-brac, dont du plastique et du caoutchouc. Le feu a été éteint au bout de quelques minutes. En revanche, il a fallu déblayer les gravats de façon à s’assurer qu’il n’y ait pas de reprise du feu. L’intervention a duré une demi-heure au total », lance le lieutenant-colonel Michel Rabemanantsoa, chef de la caserne des sapeurs-pompiers de la ville d’Antana­narivo.

Mégarde militaire

Un feu mal surveillé serait à l’origine du sinistre, selon des témoignages de personnes présentes sur les lieux, au moment des faits. Les militaires qui occupent la construction, ayant été la proie des flammes, sont mis sur la sellette. Ces derniers sont pointés du doigt d’avoir allumé un feu, lequel s’est répandu par mégarde sur la dépendance.

Pour sa part, le chef de la caserne de Tsaralalàna indi­que que l’appel de détresse a été effectué à temps, et l’intervention a été rapide. « Mes hommes sont arrivés sur place environ cinq minutes après le traitement de l’appel, par notre centre opérationnel », indique le colonel Michel Rabemanan­tsoa.

Les locaux dévorés par le feu étaient, en revanche interdits d’accès.

Seth Andriamarohasina