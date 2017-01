Halte aux accidents meurtriers sur la RN7. Repéré comme étant un point noir en matière d’accident de la circulation, un virage, situé au point kilométrique 102, à la hauteur d’Antanifotsy, a été sécurisé. Dans la matinée d’hier, aux alentours de 11heures, une équipe de l’Agence de transport terrestre (ATT), s’est rendue sur place pour installer un casseur de vitesse, ainsi que des panneaux de signalisation pour les automobilistes, venant dans les deux sens. Le chef de district ainsi que le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Antanifotsy, ont assisté à l’opération.

Ce virage, ayant fait l’objet de sécurisation, est l’un des plus dangereux sur la nationale 7. Plus d’une vingtaine de personnes y ont déjà trouvé la mort. Rien que pour ce mois, trois morts y sont dénombrés. Le dernier cas remonte à dimanche dernier, lorsqu’une moto lancée à toute vitesse a été broyée par un poids-lourd. Les deux occupants de la deux-roues ont été tués sur le coup, et l’engin a été réduit en un vulgaire amas de ferrailles. C’est cette scène de désolation qui semble enfin avoir mis en branle l’ATT, bien que les nombreux accidents survenus à ce même endroit ne datent pas d’hier. Le ralentisseurs ainsi que les avertisseurs sont en place depuis hier.

A.M