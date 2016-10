Plus d’une vingtaine de personnes ont été victimes d’une meute de bandits sur la RN7. « Les bandits nous ont signifié qu’on allait tous être exécutés ».

Terreur sur la RN7. Dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours de 21 heures, une meute de bandits de grand-chemin s’est abattue sur un taxi-brousse entre Camp Robin et Ambalamanakana. « Les assaillants ont surgi de toutes parts avec tout un arsenal d’armes blanches. Après avoir dépouillé tous les passagers de leur argent et de tous leurs objets de valeur, ils nous ont sommés de sortir du véhicule. D’un ton sec et froid, le chef de la bande nous a signifié qu’ils allaient tous nous exécuter », relate d’un air terrifié le chauffeur de la Mercedes Sprinter tombée dans les griffes des malfaiteurs.

« Alors que chacun faisait ses prières, le caïd de la bande avait dit à ses comparses de descendre un panier de volailles qu’il a repéré sur le porte-bagage. Ils les ont égorgés une à une pour faire office de sacrifice à notre place, d’après ce qu’ils ont dit, de tmanière à épargner nos vies », poursuit le chauffeur.

Le taxi-brousse pris pour cible était en provenance de Farafangana et faisait partie d’une caravane, ouverte par un camion. Il se trouvait en deuxième position, à sa sortie du croisement d’Alakamisy Ambohimaha, où il a rejoint la RN7. Le poids-lourd a distancé les véhicules dans son sillage sur un tronçon de route en mauvais état, et puis, a surgi de la direction opposée après avoir fait demi-tour, afin de signaler aux autres, que des bandits embusqués ont érigé un barrage sur la chaussée non loin.

Abandonnés

Manœuvrant dans la précipitation, le chauffeur de la Mercedes Sprinter a jeté son minibus dans un caniveau sur le bas-côté. Engagé dans une course contre la montre, il a tant bien que mal essayé de le dégager, mais en vain.

Un vent de panique a soufflé alors que les malfaiteurs s’approchaient dangereusement du taxi-brousse immobilisé. Les autres véhicules qui le suivaient ont rebroussé chemin, laissant la Mercedes Sprinter et ses passagers à la merci des bandits. En débarquant, les bandits ont fracassé toutes les vitres latérales gauches, blessant un passager.

Après avoir délesté le chauffeur de tout l’argent qu’il avait sur lui, les bandits de grand-chemin se sont déchaînés sur les passagers pour s’emparer de leurs téléphones, bijoux en plus du numéraire. Avant de décamper, la meute de voleurs qui a sévi a descendu tous les bagages pour les emporter avec eux.

Les passagers du véhicule de transport en commun attaqué, ont pu reprendre la route après que les malfaiteurs en avaient fini avec eux. Ils sont arrivés à la gare routière d’Ankadimbahoaka hier vers 7 h du matin.

Seth Andriamarohasina