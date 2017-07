Escorté par des gendarmes armés de Kalachnikov, un convoi de vingt-trois véhicules a été la proie d’une horde de bandits à Ambalavao. Deux passagers ont été grièvement blessés.

Les bandits des grands-chemin ne manquent plus d’audace sur la RN 7. Dans la nuit de lundi à mardi, aux alentours de 23 heures, une dizaine de coupeurs de route munis de tout un arsenal de fusils de chasse, a attaqué un convoi de vingt-trois taxis-brousse, en provenance de l’axe Sud.

Les malfaiteurs ont tendu leur guet-apens sur la forte montée d’Ambodimifahy, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de district d’Ambalavao. Immobilisé derrière une maçonnerie de blocs de pierres à la hauteur des genoux, érigée sur toute la largeur de la chaussée, une Mercedes Sprinter a été pillée et lapidée par les assaillants, et ses occupants ont été dépouillés de tous les objets de valeur à portée de main. Deux passagers ont été blessés à coups de hache, au bras et en plein bassin.

Deux autres véhicules de tête ont, en revanche, réussi à forcer le barrage, en se frayant un chemin dans un passage rétréci, sur le bas-côté droit. Les minibus dans leur sillage ont, quant à eux, fait demi-tour dans un sauve-qui-peut, pour échapper à la meute de brigands prête à en découdre.

« Six gendarmes ont été réquisitionnés pour sécuriser le convoi depuis Mahasoa-Sud. Le taxi-brousse à bord duquel se trouvaient deux d’entre eux, a ouvert la caravane, mais des chauffeurs téméraires, dont celui du minibus tombé dans les griffes des assaillants, ont commis l’imprudence de le doubler au bout d’à peine quelques kilomètres. Au final, le véhicule de sécurité se trouvait en cinquième position. Les quatre autres gendarmes avaient, quant à eux, fermé le cortège et ne pouvaient intervenir dans l’immédiat lorsque l’alerte a été donnée », lance un gendarme de la brigade territoriale d’Ambalavao.

Insécurité grandissante

Dans le feu de l’action, le conducteur du véhicule où se trouvaient les deux gendarmes en tête de convoi, a fait demi-tour avec les autres taxis-brousse, avant qu’il ne s’arrête dans un endroit plus sûr. Après avoir pris une position défensive dans la pénombre, ils ont ouvert le feu, repoussant ainsi les assaillants, qui, du coup, ont pris la tangente, nantis de leur butin.

Entre-temps, les occupants des deux véhicules de transport en commun, ayant réussi à forcer le passage, ont alerté la gendarmerie d’Amba­lavoa. Du renfort a été envoyé à la rescousse, mais les coupeurs de route s’étaient déjà évanouis dans la nature, lorsqu’il a débarqué.

« Je saisis cet incident pour rappeler aux transporteurs, de respecter les consignes données. Très souvent, les éléments des forces de l’ordre ne sont pas les bienvenus à bord. La voiture ouvreuse, escortée par des éléments armés ne doit aucunement être dépassée. Des chauffeurs entêtés s’y soustraient, néanmoins. Au final , ce sont les passagers qui payent les pots cassés », tonne le colonel Maurice Maromanana Raderandrainy, commandant du groupement de la gendarmerie nationale de la région Haute Matsiatra.

Lors des premières auditions, deux passagers ont déclaré un préjudice s’élevant à 120 000 ariary. Les chiffres ont décuplé lorsque certains de leurs compagnons d’infortune se sont manifestés à leur tour.

Dénonçant une insécurité grandissante mettant à mal leur gagne-pain, les transporteurs ont annoncé la tenue d’une réunion d’urgence, ce jour.

Seth Andriamarohasina