Hippocampes, pierres précieuses, ressources forestières et produits halieutiques ont été interceptés sur la RN4 lors du passage à Maevatanàna.

La nationale 4, route de tous les trafics. En l’espace de quelques mois, la brigade de police routière (BSR) de la gendarmerie nationale à Maevatanàna a réalisé des saisies multiples de produits miniers, forestiers et halieutiques sur la RN 4. Pendant cette courte période, des hippocampes, du palissandre, des crabes, des pierres semi-précieuses, des anguilles, des crevettes ainsi que du raphia sont tombés dans les mailles de leurs filets. Des trafiquants aussi bien nationaux qu’étrangers, dont deux Chinois, ont été arrêtés et placés sous les verrous.

La dernière prise a été effectuée dans la nuit de lundi à mardi vers 23h 30, à la hauteur d’Antanimbary Maevatanana. En effectuant des fouilles sur un taxi-brousse de marque Mercedes Sprinter en provenance de Marovoay, les gendarmes de la BSR ont mis la main sur une cargaison d’agate, une pierre semi-précieuse souvent destinée à l’exportation, utilisée dans l’industrie de la bijouterie. Au total, 150 kilogrammes d’agate, dissimulés dans seize sacs en polyéthylène tissé ont été saisis.

Sur le même véhicule de transport en commun, la gendarmerie a, dans la foulée, intercepté près d’une demi-tonne de produits halieutiques, dont des camarons, capres, crabes et anguilles.

Flair

Ces produits de la pêche ont été confisqués en raison de la période de ponte, d’où la fermeture de la saison dans les régions Boeny et Melaky du 15 décembre 2017 au 15 février 2018.

En essayant de dérouter tout contrôle, les personnes mouillées dans ce trafic les ont conditionnés dans des bidons en plastique, sans pour autant réussir à tromper le flair aiguisé des gendarmes. La charge pondéreuse trônant sur le porte-bagages, l’eau suitant à travers la bâche qui le recouvre ainsi que

l’odeur qui s’en dégageait leur a mis la puce à l’oreille.

Le pot-aux-roses a été découvert lorsque les marchandises suspectes ont été descendues. Périssables, les produits halieutiques saisis ont été remis à la maison centrale et au centre de rééducation et de réinsertion des délinquants mineurs de Maevatanàna selon la procédure en vigueur, où ils iront nourrir les détenus. L’agate a été en revanche laissée aux bons soins de la direction régionale des mines. Les personnes se trouvant derrière ces affaires sont encore en cavale.

« Le secrétariat d’État en charge de la gendarmerie ainsi que le commandement ont ordonné une amélioration du mode opérationnel. Depuis longtemps, nous travaillons jour et nuit pour débusquer les trafics et assurer la sécurité des usagers de la RN4 lors de leur passage dans notre circonscription», lance le commandant de la BSR Maevatanàna.

Immobilisée pour transport illicite de produits interdits, la Mercedes Sprinter est mise en fourrière.

Seth Andriamarohasina