La boue a envahi la chaussée au niveau de Befotoana Ankarafantsika. Des protections provisoires sont mises en place sur les accotements pour endiguer le bourbier.

Les responsables de la direction régionale des Travaux publics du Boeny se trouvent au village de Befotoana Ankarafantsika depuis hier, au PK 467 sur la RN 4, pour constater les dégâts sur la partie source du cauchemar des automobilistes et de nombreuses pannes, ces derniers jours.

« On prévoit de dégager la boue et le sable qui envahissent et submergent la chaussée, à partir de ce jour. Ensuite, des protections provisoires seront mises en place au niveau des accotements pour arrêter l’éboulement et l’inondation », a expliqué un responsable des Travaux publics.

La réhabilitation totale de l’endroit dépendra du financement disponible. Le ministère des Travaux publics devra l’inclure à son budget pour sa réalisation.

Érosions

Les conséquences de la destruction de l’environnement, dont les feux de brousse sur les lieux, ont provoqué d’énormes érosions sur cette partie de la route nationale menant vers le Parc national d’Ankarafantsika.

Depuis plusieurs mois, des inconscients ont brûlé les forêts et provoqué des feux de brousse pour la production de charbon de bois et l’exploitation de bois de chauffe. Or, cette zone est protégée. Mais les responsables dont les associations communautaires (VOI) locales ne réagissent plus et sont devenues complices de cet acte criminel.

D’après les conducteurs bloqués sur place, les riverains exigent une somme comprise entre 5 000 et 60 000 ariary pour dégager les véhicules tels que les camions-citernes ou camions poids lourds. Pour y arriver, il faut consacrer des efforts de deux heures de temps.

Les interventions doivent être urgentes sinon ce sera de nouveau un véritable cauchemar pour tout le monde.

Vero Andrianarisoa