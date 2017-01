Double arrestation sur la RN 2. Avant-hier, vers 21 heures, deux individus âgés respectivement de 24 et 25 ans, soupçonnés d’être des auteurs d’attaque de véhicule, sont tombés dans les mailles des filets tendus par la brigade de sécurité routière de la gendarmerie nationale à Brickaville. L’un des suspects est un repris de justice, qui venait de sortir de prison la semaine dernière. Lors de l’arrestation, au point kilométrique 266, à la hauteur d’Ambodipo­limosy Brickaville, les deux suspects ont été pris en possession d’un pistolet automatique artisanal chargé de quatre cartouches de 9 mm, ainsi que des galets et des matraques.

Le duo était tapi dans les bois, lorsque des motards de la brigade de sécurité routière les y avaient délogés.

« Il y a quelques mois, de nombreux cas d’attaques de véhicule nous ont été signalés. Les assaillants montaient sur les porte-bagages des taxi-brousse et sautaient sur les camionnettes et camions pour commettre des vols, ou bien lançaient des galets sur les véhicules qui passaient, faisant parfois des blessés », lance le commandant de la brigade de sécurité routière de la gendarmerie à Brickaville.

A.M.